Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre ei ar fi concertat pentru soldații lui Putin

Data publicării:
Afișul spectacolului

„Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan” Cine sunt cei doi artiști

Ambasada Ucrainei la Bucureşti condamnă faptul că la Cluj-Napoca urma să aibă loc, în 12 decembrie, un concert al artiştilor ruşi Andrei Boreiko şi Nikolai Luganski, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".

„Ferm condamnăm desfăşurarea concertelor artiştilor ruşi în statele Uniunii Europene în condiţiile războiului în desfăşurare, declanşat de 'rusia' împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenţia de la crimele 'rusiei', iar nicio melodie nu poate a diminua suferinţa poporului ucrainean, care plăteşte zilnic cu vieţi pentru libertatea Ucrainei şi a întregii Europe”, se arată într-o postare pe reţelele de socializare a Ambasadei Ucrainei la Bucureşti.

Potrivit sursei citate, ambasada a fost informată că, la 12 decembrie, în Cluj-Napoca urmează să aibă loc un concert al artiştilor ruşi Andrey Boreiko şi Nikolai Luganski, acompaniaţi de Orchestra Filarmonicii de Stat "Transilvania".

„Numeroşi locuitori şi oaspeţi ai oraşului se vor alătura unei seri de muzică clasică, admirând lumina şi atmosfera sălii de concert. Vor răsuna aplauze pentru artişti care se pregătesc pentru concertele lor şi îşi perfecţionează măiestria muzicală într-un stat care, zi de zi, îi forţează pe milioane de ucraineni să asculte alte 'sunete': exploziile rachetelor, zgomotul dronelor şi sirenele de alertă aeriană”.

„Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan”

„În timp ce artiştilor ruşi li se oferă posibilitatea de a performa în condiţii confortabile a oraşelor europene paşnice, artiştii ucraineni dorm în adăposturi antiaeriene, rămân fără căldură şi lumină. O parte dintre ei nu se află astăzi pe scenă, ci în tranşee reci, pe linia frontului, riscându-şi zilnic viaţa pentru libertate, democraţie şi valorile europene. (...)”
„Cultura rusă astăzi, asemenea sportului şi altor domenii, este inseparabilă de autorităţile ruse, de propaganda şi puterea soft a statului-agresor. În această vineri, un artist care a susţinut concerte pe teritoriile temporar ocupate de rusia al Ucrainei, legitimând în acest fel controlul ilegal rus, va promova în România aceeaşi 'cultură rusă'. Ferm condamnăm desfăşurarea concertelor artiştilor ruşi în statele Uniunii Europene în condiţiile războiului în desfăşurare, declanşat de 'rusia' împotriva Ucrainei. Arta muzicală nu poate fi folosită ca paravan pentru a abate atenţia de la crimele 'rusiei', iar nicio melodie nu poate a diminua suferinţa poporului ucrainean, care plăteşte zilnic cu vieţi pentru libertatea Ucrainei şi a întregii Europe. Slavă Ucrainei!”, se arată în postarea Ambasadei Ucrainei.

Cine sunt cei doi artiști

Dirijorul rus Andrei Boreiko a mai concertat în România, inclusiv la ateneul Român, în București. Andrei Boreiko a fost director muzical și artistic al Orchestrei Filarmonice din Varșovia, dirijor principal rezident al Orchestrei Simfonice din Milano (2022-2024) și director muzical al ansamblului Artis-Naples.

Nikolai Luganski este pianist și este cunoscut pentru sprijinul său deschis față de regimul lui Vladimir Putin. Comunitatea ucraineană din Milano a organizat o manifestație în fața istoricei opere La Scala la începutul acestui an, pentru a-și exprima opoziția față de concertul pianistului.

„Luganski participă la concerte pentru trupele ruse și la spectacole care susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, au spus organizatorii protestelor. În timpul protestului, activiștii au afișat un banner cu numele și chipurile muzicienilor și dansatorilor ucraineni care au fost uciși de forțele ruse în timpul războiului în curs.

 

 

 

