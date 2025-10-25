Live TV

Ambasada Ucrainei în România a premiat organizaţii, instituţii şi personalităţi ale Tulcei

Data publicării:
ambasada ucrainei in bucuresti
FOTO: Inquam Photos / George Calin

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a acordat, sâmbătă, diplome de recunoştinţă unor instituţii publice, organizaţii şi persoane din judeţul Tulcea, în semn de apreciere faţă de sprijinul dat în condiţiile agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei şi a subliniat importanţa culturii şi a relaţiilor transfrontaliere în depăşirea problemelor cu care se confruntă poporul ucrainean.

Acordarea diplomelor de recunoştinţă a avut loc în timpul unei întâlniri organizate la Muzeul de etnografie şi artă populară din municipiul Tulcea, în cadrul proiectului "Tulcea - Micto, unde graniţele vorbesc aceeaşi limbă", iniţiat de asociaţia Solidaritatea RoUa şi derulat cu sprijinul financiar al Primăriei oraşului Tulcea.

„Cultura uneşte trecutul, prezentul şi viitorul. Ucraineana este o limbă care întotdeauna a avut probleme, căreia mulţi nu au vrut să-i dea posibilitatea să se dezvolte. În ultimele patru veacuri, sunt 140 de atacuri împotriva limbii ucrainene prin care politicienii au încercat să nu mai existe această limbă şi astfel, mai multe generaţii au trecut prin perioade în care a existat o luptă împotriva limbii ucrainene. Poporul ucrainean trece printr-o perioadă foarte grea, iar suferinţa asta este cauzată de un popor sau un vecin mai mare, care se consideră mai puternic şi nu înţelege că vorbim o altă limbă, că este vorba de un alt popor, o altă cultură şi spune că suntem ruşi”, a declarat ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, în deschiderea evenimentului.

Directoarea filialei teritoriale a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie (SNCR) România, Simona Covaliov, a dedicat diploma primită din partea Ambasadei Ucrainei în România voluntarilor şi donatorilor care s-au implicat.

„Ne vom strădui să facem mai mult, mai bine. Vom continua să fim alături de dumneavoastră, fiindcă aceasta este misiunea pentru care noi existăm, de a alina suferinţa umană, de a acţiona conform celor şapte principii care ne călăuzesc activitatea. Duc acest mesaj voluntarilor noştri, echipei SNCR, oamenilor care au donat, oamenilor care au dăruit fără să ştie unde va ajunge binele lor”, a afirmat directoarea filialei tulcene a SNCR, Simona Covaliov.

Printre persoanele care au primit diplome de recunoştinţă a fost şi Raluca Cacencu.

„A fost o surpriză pentru mine. Când am început să ajutăm refugiaţii în primele momente nu ne-am gândit că vom ajunge atât de departe. Mă bucur că am reuşit să-i ajut, mă bucur că am avut ocazia să facem schimburi culturale, pentru că între timp am aflat cum au evoluat limba şi tradiţiile ucrainene, mă bucur că acum putem pune pe hârtie şi pe suport electronic toate aceste obiceiuri care se transmiteau din gură în gură, pentru ca aceste obiceiuri să le transmitem noilor generaţii”, a declarat pentru AGERPRES Raluca Cacencu, una din iniţiatoarele proiectului "Tulcea - Micto, unde graniţele vorbesc aceeaşi limbă".

Asociaţia RoUa, condusă de Liliana Ivanova, i-a premiat, la rândul său, pe participanţii la proiectul româno-ucrainean, dar şi pe fostul consul general al României la Odesa, Emil Rapcea, una din personalităţile diplomaţiei româneşti care a contribuit la dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontalieră, inclusiv după pensionare.

„Am opt ani de muncă, acolo. Aceşti ani nu au însemnat doar o activitate rece, birocratică. Mi-am stabilit o relaţie de prietenie foarte strânsă cu autorităţile, cu locuitorii, cu cei din comunitatea românească, cu toate straturile societăţii şi am rămas cu sufletul acolo. Pentru mine, Odesa este oraşul adoptiv. Din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat şi m-am simţit dator să rămân în continuare implicat, să încurajez relaţiile culturale, economice, relaţiile dintre oameni, să sprijin comunitatea românească în a-şi obţine drepturile de reprezentare religioasă, de limbă şi de tradiţii şi era firesc să ajut şi poporul ucrainean fie când a venit să se aşeze aici, fie când a tranzitat ţara. Nici nu-mi închipuiam că ar putea fi altfel”, a afirmat fostul consul general al României la Odesa, Emil Rapcea.

În timpul evenimentului a fost lansată broşura „Rădăcini şi rost: Patrimoniul cultural al ucrainenilor din Tulcea”, precum şi un stick cu cântece tradiţionale păstrate de ansambluri din Ucraina şi România, iar ansambluri din Tulcea şi din Reni, Ucraina, precum şi ucraineni stabiliţi în Tulcea, în urma războiului declanşat de Rusia, au susţinut momente artistice.

Evenimentul organizat în cadrul proiectului susţinut de Primăria municipiului Tulcea a marcat de altfel şi Ziua limbii şi scrisului ucrainean, sărbătorită din anul 1997 în ţara vecină.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
bile de la loto
3
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
Ilie Bolojan
4
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
marcel ciolacu face declaratii
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la șefia CJ Buzău: Nu este...
nicusor dan depune flori la o comemorare
Nicușor Dan: „Nu este suficient să te bați cu pumnii în piept, să...
daniel baluta
Daniel Băluță e favorit să fie candidatul PSD la București și pleacă...
Ultimele știri
Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se spunea inițial
VIDEO Accident în lanț pe DN1: 5 mașini și o motocicletă s-au ciocnit în Nistorești
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tanc
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi”
Kiev
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”
Explozie rachetă balistică rusească
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025
Kirill Dmitriev
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington susține că un acord de pace în Ucraina „este aproape”, în ciuda noilor sancțiuni ale SUA
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un salariu de 50.000 de lei brut, deși compania este în pierdere
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Ultrasul din conducerea lui Dinamo știe cine a incendiat peluza în Ghencea: „M-am născut și am crescut lângă...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Lukasz Szukala, fostul fotbalist iubit de sute de mii de fani FCSB. La 41 de ani, a făcut...
Adevărul
Nașterea dificilă a regelui Mihai I. Ce povestea Regina Maria despre noaptea de coșmar: „N-am asistat...
Playtech
Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40...
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentur adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
Ce a făcut soțul ”celei mai frumoase femei din România” când a văzut că unii colegi întorc capul după ea...
Pro FM
Alexandra Stan rupe tăcerea la 12 ani după ce a fost agresată fizic de fostul manager: „Victima caută...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Alimentul nr. 1 pentru sănătatea metabolică: reduce inflamația, reglează glicemia și colesterolul. Ieftin...
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...