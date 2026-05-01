Live TV

Ambasadorul în SUA, la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Răceanu: „Statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție”

Data publicării:
Sursa foto: Ambasada României în SUA

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a participat joi, în statul Virginia, la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Răceanu (1935–2026), diplomat de excepție și fost director al Direcției America din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Muraru a subliniat că prezența sa la ceremonie a reprezentat „nu doar un omagiu adus unui profesionist remarcabil, fost director al Direcției America din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ci mai ales un gest de recunoaștere a unui destin exemplar, definit de curaj și integritate într-un context istoric marcat de represiune și teamă”, potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington.

Ambasadorul a evidențiat că Mircea Răceanu „nu și-a trădat niciodată țara, ci, dimpotrivă, a ales să fie loial adevărului și libertății, asumându-și riscuri majore în lupta pentru eliberarea României de sub regimul totalitar”.

Mircea Răceanu a fost condamnat la moarte de justiția comunistă, ultima sentință capitală pronunțată de regim, fiind eliberat abia în decembrie 1989, odată cu prăbușirea dictaturii.

Andrei Muraru a mai arătat că acest episod reflectă „nu doar nedreptatea unui proces politic, ci și teama unui regim autoritar în fața unei conștiințe libere”, subliniind caracterul profund moral al alegerilor făcute de Răceanu, care a rămas fidel principiilor sale inclusiv în fața presiunilor extreme ale aparatului represiv, refuzând să își trădeze familia sau convingerile.

În acest context, a fost evocată propria mărturie a lui Răceanu: „Eu mi-am făcut datoria de conștiință pentru a lupta împotriva regimului totalitar”. 

Diplomatul român a mai subliniat că Mircea Răceanu a apucat să vadă România devenind un stat democratic, membru NATO și al Uniunii Europene, parte a comunității euro-atlantice pentru care a militat.

„Prin prezența mea aici, statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție – că libertatea se câștigă prin oameni care, în momente decisive, aleg să nu se teamă”, a declarat ambasadorul.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump merz
Trump îl atacă din nou pe cancelarul Germaniei: Merz să se concentreze pe „repararea țării sale distruse”
Donald Trump.
Trump ia în calcul reducerea trupelor americane din încă două țări NATO pe care le acuză că „nu au oferit niciun ajutor”
profimedia-1068811333
Un oficial american declară că armistiţiul între SUA şi Iran a „încheiat” ostilităţile dintre cele două țări
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (2)
Cinci motive pentru care NATO nu e pregătită pentru un război cu Rusia. Expert: „Trebuie să-și regândească strategia”
lansări cu rachete Tomahawk și THAAD
Cum au ajuns SUA să își epuizeze stocurile de arme în războiul contra unui adversar care cheltuie de 100 de ori mai puțin pe apărare
Recomandările redacţiei
ADR
Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis. Darău: „Nu...
oameni in parc
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. Prognoza ANM pentru următoarele...
explozie dupa un atac cu drone
Alertă la granița României: mai multe drone, detectate după noi...
volodimir zelenski
Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu...
Ultimele știri
Un fost primar al Iaşiului, condamnat la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală, a fost prins în Italia
Bărbat pus să-și spele sângele într-o secție de poliție, după ce a fost mușcat de câine. IPJ Olt a deschis o anchetă
Motivul incredibil pentru care Donald Trump nu ar purta vestă antiglonţ. „Am fost întrebat despre asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag succes financiar major în mai 2026. Este luna în care banii și oportunitățile apar pe...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Cristi Balaj l-a criticat pe Danny Makkelie: “Unii iubeau curcubeul şi se plimbau doar în zone cu soare”...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Thomas Neubert a explicat gestul soției sale de a-l ironiza pe Mirel Rădoi după plecarea de la FCSB: „Îi...
Adevărul
Operațiune nocturnă în Marea Neagră: Ucraina a lovit navele Rusiei care păzeau Podul lui Putin
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A încercat imposibilul: să ”împace” Israelul cu Palestina! Ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Loredana Groza, criticată după ce și-a etalat silueta într-o ținută mult prea mulată: „Nu e adecvat pentru...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Escaladare majoră: după Germania, Trump amenință că ar putea retrage trupe din Italia și Spania. „O decizie...
Newsweek
Pensie micșorată cu 800 lei la recalculare. Cum pot pierde bani pensionarii după ce s-au pensionat?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte