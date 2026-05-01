Ambasadorul în SUA, la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Răceanu: „Statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție”

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a participat joi, în statul Virginia, la ceremonia funerară dedicată lui Mircea Răceanu (1935–2026), diplomat de excepție și fost director al Direcției America din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Muraru a subliniat că prezența sa la ceremonie a reprezentat „nu doar un omagiu adus unui profesionist remarcabil, fost director al Direcției America din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ci mai ales un gest de recunoaștere a unui destin exemplar, definit de curaj și integritate într-un context istoric marcat de represiune și teamă”, potrivit unui comunicat al Ambasadei României la Washington.

Ambasadorul a evidențiat că Mircea Răceanu „nu și-a trădat niciodată țara, ci, dimpotrivă, a ales să fie loial adevărului și libertății, asumându-și riscuri majore în lupta pentru eliberarea României de sub regimul totalitar”.

Mircea Răceanu a fost condamnat la moarte de justiția comunistă, ultima sentință capitală pronunțată de regim, fiind eliberat abia în decembrie 1989, odată cu prăbușirea dictaturii.

Sursa foto: Ambasada României în SUA

Andrei Muraru a mai arătat că acest episod reflectă „nu doar nedreptatea unui proces politic, ci și teama unui regim autoritar în fața unei conștiințe libere”, subliniind caracterul profund moral al alegerilor făcute de Răceanu, care a rămas fidel principiilor sale inclusiv în fața presiunilor extreme ale aparatului represiv, refuzând să își trădeze familia sau convingerile.

În acest context, a fost evocată propria mărturie a lui Răceanu: „Eu mi-am făcut datoria de conștiință pentru a lupta împotriva regimului totalitar”.

Diplomatul român a mai subliniat că Mircea Răceanu a apucat să vadă România devenind un stat democratic, membru NATO și al Uniunii Europene, parte a comunității euro-atlantice pentru care a militat.

„Prin prezența mea aici, statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție – că libertatea se câștigă prin oameni care, în momente decisive, aleg să nu se teamă”, a declarat ambasadorul.

Editor : C.S.