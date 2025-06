Iranul şi-a început programul nuclear în anii '70, dar doar în scopuri civile, aşa cum a declarat în repetate rânduri. Uraniul este util pentru crearea de bombe nucleare când este îmbogăţit la un nivel de puritate de 90%. Pentru centrale nucleare care produc energie electrică, nivelul uraniului poate fi între 3,5 şi 5%. De ce insistă Liderul Suprem Ali Khamenei să dezvolte programul nuclear până la un grad de îmbogăţire a uraniului care să îi permită să construiască arme atomice? Ambasadorul Iranului la București răspunde la întrebări, în cadrul unui interviu cu jurnalista Cristina Cileacu.

Cristina Cileacu: Domnule ambasador, de ce Iranul vrea să aibă uraniu îmbogățit în prezent?

Seyed Hossein Sadat Meidani: Din moment ce am fost împiedicați să avem acces la piețele internaționale, am început, cu mult timp în urmă, să lucrăm la industria indigenă, industria nucleară.

Dar pentru a utiliza energia nucleară, nu aveți nevoie de uraniu îmbogățit.



Dar ai nevoie de el pentru că dacă nu este furnizat de alții, atunci trebuie să îl faci singur.

Dar, din nou, să aveţi uraniu îmbogăţit înseamnă că veți avea capacitățile de a construi bombe nucleare. Are Republica Islamică Iran nevoie de aceste bombe?

Nu neapărat. Iranul nu este singura țară care îmbogățește uranium. Sunt multe alte țări care nu sunt state nucleare, dar îmbogățesc.

A fi membru al Tratatului de Neproliferare a Armelor Nucleare înseamnă, de asemenea, să nu dezvolți arme nucleare. Este de asemenea clar că ultimele rapoarte din acest an arată că Iranul se îndreaptă spre uraniu îmbogățit cu 90%. Deci, cum se potrivesc aceste două, în opinia dvs.?

De fapt, 60, nu 90. Sunt multe rapoarte.

Este, de asemenea, mult.

Să ne uităm la context. Înainte de 2018, acesta este un fapt, 15 rapoarte ale AIEA au coroborat și confirmat respectarea deplină de către Iran a acestei obligații internaționale în termeni de neproliferare.

Dle ambasador, am numere din rapoarte. Deci 2021, aţi ajuns între 20 și 60%. 2022, a fost de 60 %, 2023 a fost de 83,7%, 2024 a fost de 60%, iar anul acesta ei au spus, nu eu, 90%...

Nu neg aceste fapte. Înainte de 2018, chiar înainte de 2021, ne respectam limitele pe care le aveam în cadrul JCPOA, care era de 3,67 % cu centrifugele care erau limitate. Deci, aceasta a fost o reacție la sancțiunile ilegale impuse de SUA și multe daune și sabotaje făcute de israelieni împotriva programului nostru nuclear.

Negocierea cu Statele Unite este încă pe masă?

Diplomația, în general, este întotdeauna pe masa Iranului. Este preferinţa noastră. Dar din cauza situației de acum, din moment ce suntem sub agresiune și suntem în autoapărare, până când agresiunea şi această situație nu se vor termina, nu ne vom reconsidera situația. Deci...

Dar cum credeți că, la nivelul întregului Orient Mijlociu, vecinii voștri vor privi spre Iran? De ce ar avea încredere în voi să nu treceți de la îmbogățirea uraniului, la crearea de bombe nucleare?

Încrederea există în regiunea noastră.

În Orientul Mijlociu?

Scuze, avem o relație foarte bună cu toate țările vecine. Cunoașteți situația. Singura problemă pe care o avem în Orientul Mijlociu este regimul israelian care este capabil, nu numai că este capabil, dar și deține arme nucleare și facem presiuni pentru ca Orientul Mijlociu să fie eliberat de arme nucleare, care a fost o iniţiativă iraniană și vom continua, sperăm că va veni ziua când nimeni din regiune să nu aibă arma nucleară.

Cu excepția poate a Iranului, pentru că încercați să îmbogățiți uraniul la acel nivel.

Din nou, așa cum am spus, nu este neapărat așa dacă aveți...

Da, dar din nou, este o chestiune de încredere. În afacerile externe nu există încredere, niciun stat nu are încredere 100% în oricare altul...

Așa că din acest motiv am negociat 10 ani și am scris 159 de pagini de JCPOA (n.r. Acordul Nuclear Iranian) pentru a clădi încredere. Și am implementat pe deplin măsurile pe care le-am convenit. Și totuși suntem gata să abordăm orice preocupare, dar legitimă, dar nu suntem în poziția să ignorăm propriile drepturi.