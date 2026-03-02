Ambasadorul Israelului: Nu știu dacă scopul nostru este schimbarea regimului de la Teheran. Deschidem ușa pentru poporul iranian

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a spus la Digi24 că scopul operațiunii lansate de SUA și Israel împotriva Iranului nu are neapărat ca scop schimbarea regimului de la Teheran, ci oprirea programului nuclear și încetarea sprijinului pentru organizații teroriste.

„Sunt mulțumit să văd că SUA sunt hotărâte să continue cu această operațiune militară preventivă împotriva regimului iranian, care a devenit evident că reprezintă un pericol, o amenințare foarte mare nu doar asupra Israelului, ci și pentru regiunea întreagă din Orientul Mijlociu și Europa”, a spus diplomatul.

Întrebat dacă este posibilă schimbarea regimului iranian, Ben Dor a spus: „Nu știu dacă scopul nostru este schimbarea regimului iranian. Scopul nostru principal e e eliminarea amenințării existențiale asupra noastră pe termen lung. Dacă rezultatul operațiunii militare din zilele astea împotriva regimului iranian este că vom deschide ușa pentru poporul iranian, care va putea să facă ceva ce deja a început să facă - dar din păcate au fost uciși 32.000 de cetățeni iranieni - și dacă alte țări arabe și musulmane și europene vor înțelege mai bine decât până acum că trebuie să ne unificăm împotriva regimului iranian, atunci vom crea împreună o realitate nouă în Orientul Mijlociu. O realitate nouă unde regimul iranian va fi diferit. Nu știu dacă se va schimba, dar ce înseamnă diferit este că trebuie să nu mai sprijine organizații teroriste precum Hamas, Hezbollah, Houthi din Yemeni. Trebuie să oprească construirea de armament nuclear militar, construirea capacității balistice, folosite împotriva Israelului. Noi credem că momentul a fost cel mai pot potrivit pentru a începe o operațiunea militară”, a spus ambasadorul.

„Timp de 47 de ani, după revoluția din 1979, regimul iranian declară și strigă: moarte Israelului și moarte Americii. Atunci noi, credem, noi luăm în serios ceea ce ei spun în fiecare zi. Ali Khamenei, lider suprem al Iranului, a fost un terorist, un terorist din birou, dar un terorist. El e responsabil de politica iraniană care se mândrește că ei vor se distrugă Israel, ei vor să anihileze Israel. Noi nu vom colabora cu acest scenariu, dimpotrivă”, a spus el.

„Cred că a devenit foarte evident că regimul iranian reprezintă un pericol, o amenințare pentru toți, pentru întreaga comunitate internațională. Au atacat șapte țări arabe, au atacat acum în Cipru. Dacă cineva nu a fost sigur înainte că regimul iranian este un pericol, acum tot toată lumea știe”, a continuat Ben Dor.

