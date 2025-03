Ambasadorul Italiei la București a vorbit despre „intervenţia externă deliberată în procesul electoral din România”

Italia recunoaşte, prin vocea ambasadorului său la București, implicarea unor forțe străine în alegerile prezidenţiale de anul trecut din România. Alfredo Maria Durante a vorbit, într-un interviu pentru TVR, despre o „manipulare intensă și profundă” a procesului electoral din țara noastră.

„Urmărim cu atenţie evenimentele din ultimele săptămâni, în urma anulării primului tur al alegerilor prezidenţiale. Am realizat cât de intensă şi profundă a fost manipularea din surse externe a informaţiei şi intervenţia externă deliberată în procesul democratic al alegerilor, procesul electoral din România. Riscul este foarte ridicat datorită faptului că entităţile străine exploatează fisurile din societatea internă. Nu doar în România, dar am văzut în mod particular în România ce s-a întâmplat printr-o atentă analiză a direcţiei, sentimentului opiniei publice și cum sunt exploatate aceste puncte slabe”, a declarat ambasadorul Italiei în România, Alfredo Maria Durante, într-un interviu pentru TVR.

