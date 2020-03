Ambasadorul României în Italia, George Bologan, a făcut un apel către românii din Italia pentru ca aceştia să se conformeze măsurilor impuse în peninsulă după ce mai mulţi români au încercat să evite regulile impuse pentru ieşirea din ţară. Ambasadorul român a precizat, de asemenea, că femeia care rămăsese fără adăpost în Italia după ce femeia pe care o îngrijea a murit, este la adăpost, iar cazul a fost rezolvat.

George Bologan: Trebuie să subliniez. În Italia, sunt peste 1,2 milioane de cetăţeni români, care sunt înregistraţi, adică cu reşedinţă. Şi aceştia trebuie să respecte cu stricteţe deciziile şi rigorile legii italiene. La fel cum o facem şi noi. În acest moment, indiferent că avem un statut de diplomaţi sau nu, suntem absolut toţi la acelaşi nivel şi cu toţii trebuie să ne conformăm măsurilor pe care le-a impus statul de reşedinţă.

Cosmin Prelipceanu: Spuneţi asta pentru că ştiţi, există români care nu respectă regulile? Dincolo de cazurile care au făcut presă. Ştim că au fost arestaţi trei pentru că nu au respectat restricţii, ştim că vin în ţară, deşi li s-a recomandat să rămână acolo. Alte cazuri?

George Bologan: Alte cazuri nu ştim şi este foarte greu să le cunoaştem, noi ne focusăm (sic!) în acest moment pe o comunicare cu compatrioţii noştri care au fost testaţi pozitiv şi, în acelaşi timp, să asigurăm comunicarea între instituţiile sanitare din Italia, instituţiile din România, să verificăm informaţiile pentru ca să nu se propage şi mai mult, de această dată, o epidemie a panicii care pare că a pus stăpânire pe multe persoane.

Probabil e justificat pentru că oamenii sunt preocupaţi, e un fenomen nou pe care generaţia noastră nu l-a cunoscut. Probabil că cei mai în vârstă, care sunt şi cei mai expuşi, trecând printr-o perioadă cum a fost cea a, spre exemplu, a Războiului au mai multă responsabilitate.

Nu prin şmecherie şi nu prin arta talentului negativ şi nu prin modul în care unii încearcă să ridice ticăloşia la o virtute utilizabilă putem să rezolvăm o situaţie de acest gen. Aşa cum s-a spus, suntem responsabili unii de alţii. Putem să învăţăm din această lecţie ce înseamnă unitatea, ce înseamnă responsabilitatea. Şi cred că este important să nu ne supunem unor riscuri şi să tratăm cu superficialitate crezând că nu ne putem îmbolnăvi.

De iresponsabilitatea unora depinde, de-a dreptul, sănătatea şi chiar viaţa persoanelor dragi, bunici sau părinţi. Nu încercând să eludăm legea vom putea să blocăm propagarea coronavirusului.

Situația excepțională din Italia a prins mulți oameni pe picior greșit. Printre ei, și o româncă aflată într-o situație dramatică. Disperată, pentru că nu știa încotro să se îndrepte și cum s-ar putea întoarce în România, ea a cerut ajutor pe Facebook.

Ambasadorul României în Italia a precizat, la Digi24, că acest caz a fost rezolvat şi că femeia se află acum la un hotel.

„Apelul doamnei Toporan a fost preluat, personal am încercat să o sun de câteva ori însă telefonul era decuplat, rămânând fără baterie, însă datorită bunei comunicări pe care am stabilit-o la nivelul Italiei cu toate oficiile consulare, împreună cu consulatul general de la Bologna şi cu preotul ortodox, am reuşit să o identificăm. Doamna Toporan este la adăpost, se află într-un hotel, cazul este rezolvat”, a spus George Bologan, la Digi24.