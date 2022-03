Ambasadorul Andrei Muraru a discutat cu oficiali din Utah despre gestionarea crizei refugiaților ucraineni din România

Sprijinirea refugiaților din Ucraina în România și ajutorul acordat autorităților române au reprezentat subiectele principale ale întâlnirilor pe care ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, le-a avut în timpul vizitei desfășurate în statul Utah, în perioada 15-17 martie 2022.

Ambasadorul Andrei Muraru a avut o serie de întâlniri cu oficiali ai statului Utah, precum viceguvernatorul Deidre Henderson; președintele Senatului Utah, Stuart Adams, membri ai conducerii celor două camere ale forului legislativ din Utah (senatorii Jacob Anderegg și Curt Bramble împreună cu Timothy Hawkes, Robert Spendlove și Jordan Teuscher, membri ai Camerei Reprezentanților Utah); procurorul general al statului, Sean D. Reyes; primarul orașului Salt Lake City, Erin Mendenhall; președintele Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă (cunoscută în trecut ca Biserica Mormonă), Russell M. Nelson; conducerea companiei doTERRA; reprezentanți ai World Trade Center Utah și lideri ai mediului de afaceri și ai mediului academic din statul Utah. De asemenea, a vizitat și Centrul Umanitar, precum și Centrul de acordare de asistență materială persoanelor nevoiașe (Welfare Square) ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Un alt punct al vizitei l-a reprezentat întâlnirea cu conducerea Huntsman Cancer Institute, precum și vizitarea complexului de spitale și clinici al University of Utah, din care acesta face parte. Tot în cadrul University of Utah, ambasadorul Andrei Muraru s-a întâlnit cu conducerile Lassonde Entrepreneur Institute și David Eccles School of Business.

În cadrul întâlnirilor, tema principală abordată a fost reprezentată de posibilitățile de acordare de ajutor cetățenilor ucraineni refugiați în România din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia. Au fost analizate modalități de coordonare în ceea ce privește gestionarea donațiilor acordate în sprijinul celor care au nevoie de ajutor, precum și posibilitatea de a oferi expertiza locală în gestionarea crizei umanitare.

Ambasadorul Andrei Muraru a subliniat faptul că România a făcut și face eforturi concrete în gestionarea fluxului masiv de refugiați din Ucraina, căutând inclusiv soluții de asistență financiară și tehnică. Ambasadorul român a arătat faptul că, de la începutul invaziei, în România au intrat peste 440.000 de refugiați din Ucraina, o parte dintre aceștia rămânând încă pe teritoriul țării noastre, majoritatea fiind mame însoțite de copii.

De asemenea, Andrei Muraru a menționat mobilizarea exemplară a societății civile și a cetățenilor români în primirea și îngrijirea persoanelor care caută refugiu, România arătând solidaritate și empatie față de vecinii lor din Ucraina.

În cadrul vizitei, pe lângă întâlnirile cu oficiali de rang înalt ai statului Utah și reprezentanți ai mediului de afaceri, ambasadorul Andrei Muraru a avut discuții și cu comunitatea de români. Cu această ocazie, ambasadorul român a prezentat prioritățile mandatului său, punând accent pe cel mai important obiectiv: accederea României în Programul Visa Waiver. Ambasadorul Muraru a subliniat faptul că, în reușita acestui obiectiv, sprijinul comunităților de români din Statele Unite este foarte important.

Ambasadorul Muraru a fost însoțit, pe parcursul vizitei, de consulul onorific al României la Salt Lake City , Utah, Mircea Divricean.

Turneul „50 States, One Community”

Vizita ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, în statul Utah, face parte din turneul „50 States, One Community”, pe care acesta l-a început în comunitățile românești din SUA. Andrei Muraru și-a propus să viziteze cât mai multe comunități de români din SUA, considerând că este important să le cunoască specificul, dorințele și necesitățile, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal.

Până în prezent, ambasadorul Muraru a vizitat o serie de comunități de români din statele Ohio, Illinois, New Jersey, Arizona, Texas și Utah. Vizitele ambasadorului român cuprind atât întâlniri cu comunitățile românești cât și întrevederi oficiale la cel mai înalt nivel cu autorităţile statelor vizitate, precum și cu conduceri ale companiilor interesate să investească în România.

Statul Utah are o economie diversificată, acoperind domenii precum turismul, mineritul, agricultura, producția, tehnologia informației, finanțele și producția de petrol, fiind unul dintre statele americane cele mai dinamice din punct de vedere economic. Industriile majore din Utah includ: exploatarea cărbunelui, creșterea vitelor și producția de sare.

Utah este statul american cu cea mai mare rată de creștere a populației în ultimul deceniu, având și cea mai tânără populație comparativ cu restul statelor americane.

După invazia Ucrainei de către Rusia, conducerea statului Utah, alături de fundații și companii importante, au demarat o strângere de fonduri în sprijinul refugiaților din Ucraina, fonduri care vor fi distribuite inclusiv în România, prin intermediul unor asociații neguvernamentale. De asemenea, foarte mulți locuitori ai statului Utah și-au exprimat intenția să meargă voluntari în România pentru a ajuta, susțin autoritățile statului.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din statul Utah are peste 17 milioane de adepți în toată lumea, iar sediul central se află în Salt Lake City. O misiune importantă a acesteia o reprezintă ajutarea persoanelor nevoiașe sau aflate în suferință, indiferent de naționalitate sau religie, misiune de care se ocupă un întreg departament fondat special.