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News Alert Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat motivul

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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
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Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, a anunţat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei la Constanţa", a spus ea, potrivit agenției ruse de stat Interfax, preluată de Agerpres.

Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul a fost închis după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române cu siguranță nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior”, a spus atunci Zaharova.

Editor : M.B.

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