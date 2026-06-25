Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, a anunţat purtătoarea de cuvânt a ministerului, Maria Zaharova.

„Ambasadorul român a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe, unde va fi informat despre măsurile de represalii pentru închiderea Consulatului General al Rusiei la Constanţa", a spus ea, potrivit agenției ruse de stat Interfax, preluată de Agerpres.

Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul a fost închis după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române cu siguranță nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate ulterior”, a spus atunci Zaharova.

Editor : M.B.