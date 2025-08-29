Live TV

Ambasadorul rus la București, convocat la MAE, după atacurile Rusiei asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România

profimedia-0367085136 (2)
Sediul ambasadei Federației Ruse din București. Foto: Profimedia Images

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la Ministerul român de Externe în legătură cu recentele atacuri ale ţării sale asupra Ucrainei, inclusiv cele din apropierea graniței cu România, informează MAE.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale. În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale. De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, se arată în comunicatul MAE.

În același timp, MAE a condamnat „atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”.

Rușii au lovit joi pentru prima dată o navă ucraineană din Marea Neagră cu o dronă maritimă. Atacul a avut loc în proximitatea apelor românești. Un marinar a murit, alții au fost răniți.

Ministerul Apărării din Rusia a spus joi că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurilor de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul de rangul trei Dmytro Pletenchuk, a declarat pe 28 august că forțele ruse au lovit nava de recunoaștere a Marinei ucrainene „Simferopol”, conducând la moartea unui membru al echipajului și rănirea altora, iar mai mulți membri ai echipajului sunt dați dispăruți.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele ruse au lovit nava cu o ambarcațiune de suprafață fără pilot în apropiere de gurile Dunării. Imaginile geolocalizate și publicate pe 28 august indică faptul că forțele ruse au lovit nava „Simferopol” în timp ce aceasta se afla pe Dunăre, la aproximativ 25 km de gura Dunării, la est de Izmail, regiunea Odesa.

