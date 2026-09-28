Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a comentat pentru presa de la Constanța dezvăluirile WSJ referitoare la Kimberly Guilfoyle. Diplomatul a susținut că Washingtonul și-a exprimat „deplina încredere în democrația din România”: „Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”.

„Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem”, a spus Darryl Nirenberg la Constanța, unde participă la un eveniment.

Reacția vine în contextul în care The Wall Street Journal, care citează o sursă prezentă la discuții, a relatat că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Washingtonul ar fi fost implicat în demiterea guvernului Bolojan. Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări.

Avocatul lui Guilfoyle, care este o cunoscută susținătoare a președintelui și a familiei Trump, a contestat descrierea conversației făcute de publicația americană.

„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre incident.

Relatarea a stârnit o reacție din partea liderului PSD Sorin Grindeanu, care a acuzat o tentativă de manipulare și a declarat că susține Parteneriatul Strategic cu SUA, „cel mai important aliat al nostru în NATO”.

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Editor : A.M.G.