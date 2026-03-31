Ambasadorul SUA la București: România este binevenită să aplice din nou pentru programul Visa Waiver

Parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important, a spus ambasadorul SUA la Bucureşti, Darryl Nirenberg. Diplomatul american a subliniat într-un interviu pentru Agerpres că România „este un partener incredibil al Statelor Unite şi rolul pe care îl are este esenţial mai ales în regiunea Mării Negre şi pe Flancul estic” al NATO.

Totodată, ambasadorul american a precizat că ţara noastră are potenţial „să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est".

„Avem un Parteneriat strategic puternic, care anul viitor face 30 de ani. Este un parteneriat larg - acoperă domeniile de apărare, securitate, aplicarea legii, dar şi relaţiile comerciale şi relaţiile interumane. Sunt mândru de asta şi mai sunt mândru să particip la planul preşedintelui Trump privind politica externă "America First", care are ca bază suveranitatea şi care are ca scop să facă America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă. Aşadar, în cazul României, ne uităm la interesele noastre comune, la valorile noastre comune, care derivă din societatea occidentală şi intenţionăm să consolidăm relaţiile noastre şi să promovăm respectul pentru libertăţile fundamentale”, a spus ambasadorul.

„Din prima zi în care am ajuns aici am fost impresionat de profunzimea parteneriatului nostru strategic. Săptămâna aceasta o să îi văd pe soldaţii noştri de la Baza Mihail Kogălniceanu, iar ţara noastră îi este recunoscătoare României pentru rolul său de a găzdui trupe americane în mai multe locuri. Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic şi mai important, aşa că mă bucur să fiu aici în acest moment”, a adăugat el.

Întrebat în legătură cu angajamentul României de a susţine trupele americane prin intermediul bazelor militare din țara noastră, Nirenberg a spus: „Preşedintele Trump a trasat obiective foarte clare, a vorbit de multe ori cu presa, aşa că, în ceea ce priveşte operaţiunile noastre care privesc Iranul o să vă amintesc declaraţiile sale. Dar preşedintele a spus foarte clar că angajamentul SUA faţă de NATO, faţă de Articolul 5 (al Tratatului Atlanticului de Nord - n.r.) este de neclintit”.

Vine Trump la București?

În luna mai va avea loc reuniunea Bucureşti 9 şi există informaţii că preşedintele Donald Trump a fost invitat la eveniment. Ambasadorul a spus însă că nu are o confirmare privind această invitație.

„În primul rând suntem încântaţi că România găzduieşte această întâlnire şi este un semn al spiritului de lider pe care îl are România pe Flancul estic, în domeniul securităţii. Nu am nicio confirmare privind invitaţia. O să amintesc că, înainte ca eu să vin la post, au fost mai multe vizite la nivel înalt în România, fie că este vorba de oficiali din administraţie, din Congres, din domeniul militar sau al ordinii publice. Pregătindu-mă pentru confirmarea mea, m-am simţit ca atunci când am învăţat pentru a intra în Barou. Eu sunt avocat. Doar că efortul a fost mai intens şi mai profund. Aşa că am căutat să văd ce membri ai Congresului au venit aici în ultimii ani. Au fost oameni proeminenţi, membri ai Congresului care au mare influenţă la Washington D.C. Înainte de a veni m-am consultat cu mai mulţi membri ai Congresului care au fost aici şi au avut cam acelaşi mesaj: România este un partener incredibil al SUA şi rolul pe care îl are este esenţial mai ales în regiunea Mării Negre şi pe Flancul estic”, a spus el.

Întrebat dacă are informații legate de o întâlnire bilaterală a preşedinţilor român şi american la Washington D.C, ambasadorul a spus: „Nu am informaţii suplimentare, dar o să subliniez că este o relaţie ce evoluează între preşedintele Dan şi preşedintele Trump. Am fost încântaţi să îl vedem pe preşedintele Dan la sesiunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, când a petrecut timp cu preşedintele Trump şi, separat, cu secretarul Rubio. Înţeleg că i s-a transmis preşedintelui Trump deschiderea României de a ajuta. Prima doamnă (Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui român - n.r.) a fost săptămâna trecută prezentă la evenimentul iniţiat de Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a avut o intervenţie care a fost foarte bine primită. Aceasta în contextul discuţiilor dintre preşedintele Trump şi preşedintele Dan, inclusiv faptul că preşedintele Trump l-a felicitat pe preşedintele Dan la învestirea în funcţie.

Dosarul anulării alegerilor

Ambasadorul a fost întrebat dacă subiectul anulării alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 este încă parte a discuţiilor la nivel înalt în SUA.

„După alegeri, preşedintele Dan a fost sunat de preşedintele Trump. De asemenea, printre valorile pe care le împărtăşim este dreptul intrinsec al oamenilor la libertăţi, inclusiv libertatea de exprimare, în toate mediile societăţii, inclusiv în politică şi Statele Unite susţin asta din plin. Legat de acest lucru, relaţia SUA cu Europa este foarte importantă, este importantă pentru că împărtăşim valori fundamentale ce derivă din civilizaţia occidentală. Dacă vrem ca această relaţie să dureze pe termen lung, nu poate fi o relaţie tranzacţională, trebuie să fie ceva fundamentat pe valori comune, valori occidentale pe care americanii şi românii le împărtăşesc”, a spus el.

Decizia SUA privind Visa Waiver

Nirenberg a fost întrebat și despre programul Visa Waiver, în care România urma să fie inclusă, dar autoritățile americane s-au răzgândit.

„Statele Unite ale Americii sunt recunoscătoare României în ceea ce priveşte eforturile pentru securitatea frontierelor. Decizia privind Visa Waiver a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou. O să subliniez că românii au oportunitatea să viziteze SUA atâta timp cât îndeplinesc cerinţele legilor noastre, legi stricte şi clare. Am văzut aici românii care vin să obţină vize. Consulatul este deschis şi încurajez pe oricine vrea să viziteze SUA să profite de ocazie”, a spus el.

România a fost reprezentată în Statele Unite la reuniunea privind mineralele rare. Ambasadorul spune că acestea sunt „esențiale”, deoarece „este important să avem lanţuri de aprovizionare pentru asamblarea produselor electronice. Avem un parteneriat pentru a rezolva această chestiune, este în stadiu incipient, dar am fost foarte fericit să o văd pe doamna ministru de externe Ţoiu care a fost în D.C. pentru a participa la prima reuniune ministerială pe tema aceasta. A participat activ şi a fost prima dată când am văzut-o şi m-am prezentat. Este un subiect de cooperare România - SUA şi abia aştept să lucrez pe tema aceasta”.

Editor : M.B.