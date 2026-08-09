„Ambulanța nu vine să vă fure copiii”. Reacția lui Rogobete după atacul din Cluj pornit de la dezinformări propagate pe TikTok

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete avertizează asupra consecințelor pe care dezinformarea din mediul online le poate avea în lumea reală, după atacul asupra unui echipaj de ambulanță din județul Cluj. Social-democratul susține că „libertatea de exprimare nu poate însemna libertatea de a transforma minciuna în armă” și atrage atenția că legea, singură, nu este suficientă pentru a-i proteja pe salvatori.

„O dezinformare din lumea virtualǎ a ajuns să pună vieţi în pericol în lumea reală (...) Oameni buni, ambulanţa nu vine să vă fure copiii. Ambulanţa vine să vă salveze viaţa! În spatele girofarului sunt oameni care aleargă spre tragedii atunci când ceilalţi fug de ele. Nu putem transforma salvatorii în victime pentru că cineva inventează o minciună pe reţelele de socializare, iar alţii o distribuie fără să verifice”, a scris, duminică seară, pe Facebook. Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, libertatea de exprimare nu poate însemna libertatea de a transforma minciuna în armă. „Săptămâna trecută am dezbătut şi apoi s-au adoptat în Camera Deputaţilor modificări legislative care cresc protecţia personalului medical şi pedepsesc mai aspru agresorii. Noile prevederi stabilesc pedepse clare: 1–5 ani de închisoare pentru lovire sau alte violenţe, 2–7 ani pentru vătămare corporală şi până la 25 de ani pentru omor, atunci când faptele sunt îndreptate împotriva personalului protejat aflat în exercitarea atribuţiilor sau în legătură cu acestea. Protecţia se extinde şi asupra membrilor familiilor lor”, a mai transmis fostul ministru al Sănătăţii.

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El mai spune că legea, singură, nu este suficientă. „Accesul la informaţie nu înseamnă automat informare corectă. Dacă cineva spune ceva pe TikTok, nu înseamnă că este adevărat. O minciună distribuită de un milion de ori rămâne o minciună”, a mai declarat Rogobete.

Acesta a transmis şi un mesaj de solidaritate tuturor colegilor noştri din serviciile de ambulanţă şi din unităţile SMURD: „Medici de ambulanţă, medici din UPU, asistenţi medicali, paramedici, voluntari, pompieri şi toţi cei care fac parte din această uriaşă echipă de salvare - e greu să vă enumăr pe toţi, dar vreau să ştiţi un lucru simplu: suntem alături de voi. Cei care salvează vieţi trebuie respectaţi şi protejaţi. Iar cei care îi agresează trebuie să răspundă”.

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”.

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Editor : M.I.