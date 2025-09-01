Live TV

Cum a fost modificat Pachetul 2, după ședința de Guvern. Lista amendamentelor aprobate

Data actualizării: Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul a adoptat mai multe amendamente la Pachetul 2 de măsuri fiscale, după ședința de astăzi, 1 septembrie. Printre altele, veteranii de război vor fi scutiți de la plata impozitului pe proprietate și cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește.

-Veteranii de război, văduvele acestora, persoanele persecutate din motive politice, prizonierii, persoanele deportate vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădirile aflate în proprietate sau coproprietate. În cazul impozitelor pentru mijloacele de transport deținute, decizia privind scutirea de la plată va aparține unităților administrativ teritoriale.

-Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori, de la 0,3% la 0,9%. Astfel, în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei; în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.

-În cazul autovehiculelor electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an. Decizia are în vedere faptul că printre reformele care sprijină investițiile din cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil din PNRR se numără modificări destinate să stimuleze transportul rutier cu emisii zero si a promova transportul public curat.

-Valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent. Practic, valoarea capitalului social pentru societățile înregistrate în prezent la Oficiul pentru Registrul Comerțului rămâne neschimbată până la depășirea pragului de 400.000 de lei. În cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitaluluilui social este de 5.000 lei. În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.

-Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați.

-De asemenea, se aplică mecanismul de limitare a cheltuielilor deductibile la 1% pentru companiile care înregistrează cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro pe an. Astfel, contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15 al legii și cei care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri, astfel cum este definită potrivit dispozițiilor art. 18^1, de peste 50.000.000 euro, care înregistrează cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuieli de management, consultanță, în relația cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România, astfel cum sunt prezentate în contul de profit și pierdere/situaţia veniturilor si cheltuielilor/date informative din raportările contabile oficiale întocmite pentru exercițiul financiar 2024/exercițiul financiar diferit de anul calendaristic care începe în anul 2024, a căror pondere în totalul cheltuielilor înregistrate în aceleași raportări, este de peste 1 %, consideră deductibile cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, în relația cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România, înregistrate în anul fiscal de calcul, în limita de 1% din totalul cheltuielilor înregistrate conform reglementărilor contabile în anul fiscal de calcul.

Citește și:

LIVE VIDEO&TEXT Ilie Bolojan: „Voi continua să spun oamenilor adevărul, nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
Kaja Kallas
3
Kaja Kallas, șefa diplomaţiei UE: Este de negândit că Rusia va recupera activele...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
camere radar viteza pod braila
5
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
FED PLEN ANGAJARE RASPUNDRE PARLAMENT P11 010925 P11_58478
Guvernul își angajează răspunderea de cinci ori. Ilie Bolojan: Voi...
2025-07-29-7370
Premierul continuă să amenințe cu demisia. Ilie Bolojan pare...
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și...
ursula von der leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Nicușor Dan: Ne dorim ca hubul...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei
Accident grav pe DN 1D, în județul Prahova. Doi copii au fost răniți: intervine un elicopter SMURD
Ursula von de Leyen, despre achizițiile UE în Apărare: România poate fi inclusă în scutul estic. Sunt create locuri de muncă bune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Coaliţia trebuie să meargă mai departe cu Bolojan în fruntea Guvernului”. Ce spune liderul UDMR despre reforma locală
2025-06-20-1
Nicușor Dan va discuta marți cu liderii Coaliției, după amenințarea lui Ilie Bolojan cu demisia (surse)
manfred weber si ilie bolojan dau mana
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele PPE, Manfred Weber. Ce au discutat cei doi oficiali
pupitru psd
Ce spun social-democrații despre amenințarea lui Bolojan cu demisia: „Nu poți să îți iei jucăriile să pleci”
manfred weber si ilie bolojan dau mana
Manfred Weber: „Apărarea Uniunii Europene pe flancul estic nu este doar responsabilitatea ţărilor baltice, a Poloniei şi a României”
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce au amânat Kate Middleton și prințul William să-i spună lui George că într-o zi va fi rege: „Datoria...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Adevărul
O cunoscută agenţie de turism din România a fost vândută unui touroperator maghiar
Playtech
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...