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Amenințare cu bombă la Tribunalul și Judecătoria Vaslui. Autoritățile fac cercetări

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girofar al unei masini de politie
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Autoritățile fac verificări după ce, vineri dimineață, a fost primit un e-mail prin care era anunțată plasarea unei bombe în clădirea în care funcționează Tribunalul Vaslui și Judecătoria Vaslui, relatează Agerpres.

„Am fost sesizați cu privire la faptul că o instituție publică din municipiul Vaslui a primit, pe adresa de e-mail, un mesaj cu caracter amenințător. În urma sesizării, structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea cu exactitate a situației”, au transmis, vineri, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

Potrivit polițiștilor, verificările preliminare au fost efectuate de IPJ Vaslui împreună cu partenerii instituționali.

„Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui cu partenerii instituționali, nu au existat indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, astfel instituția nu a fost evacuată”, se mai arată în comunicat.

Editor : Ș.A.

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