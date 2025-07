Amenzi de aproape 2 milioane de lei, după controale la gropile de gunoi din mai multe județe. Ce nereguli grave au fost găsite

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că, în urma controalele făcute la gropile de gunoi, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi în valoare de 1,8 milioane de lei. Ea a precizat că sancţiunile cele mai mari au fost date la gropi de gunoi din Dâmboviţa, Ilfov şi Teleorman.

„La începutul mandatului, am anunţat un control interjudeţean cu privire la gropile de gunoi pe zona de incendii. Mi-am început mandatul cu incendiul de la groapa de gunoi Aninoasa şi este un subiect care an de an se repetă, gropile de gunoi care în timpul verii sunt acaparate de incendii. Vedem comunităţi întregi care se sufocă de la fumul care este rezultat din aceste incendii. Am vrut să avem o acţiune completă pe toate gropile de gunoi cu gunoi municipal care să fie verificate din acest aspect, din perspectiva măsurilor care au fost luate pentru a preveni incendiile”, a afirmat ministrul Mediului, luni, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Ea a anunţat că reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi de aproape două milioane de lei.

„Au fost date 1,8 milioane de lei amenzi, din 47 de gropi gunoi au fost date 31 de amenzi. Este vorba de amenzi care au fost date pentru faptul că nu au fost respectate suprafeţele active pe care ar fi trebuit să fie depozitate gunoaiele, despre faptul că nu au fost respectate normele de monitorizare a calităţii aerului, despre faptul că nu au fost respectate normele privind depozitarea, să fie acoperite gunoaiele cu straturi de pământ”, a declarat Diana Buzoianu.

Buzoianu a adăugat că amenzile cele mai mari au fost date în Dâmboviţa, Ilfov şi în Teleorman.

„Cele mai mari amezi au fost date în Dâmboviţa, la groapa de gunoi Supercom din Aninoasa, la groapa din Ilfov - Ecosud şi la groapa Ecosud din Teleorman. Concluziile generale ale controlului tematic sunt că majoritatea judeţelor nu au o infrastructură de tratare a deşeurilor, că reciclăm prea puţin şi că ar trebui în perioada următoare să reciclăm, poate chiar să dublăm calitatea de material pe care îl reciclăm. S-au găsit depăşiri ale cantităţii autorizate în majoritatea gropilor de gunoi care au fost verificate şi, de asemenea, au fost depăşite, tot aşa, în majoritatea gropilor de gunoi, suprafeţele maximale pe care ar fi trebuit să fie depozitate aceste deşeuri”, a explicat Diana Buzoianu.

Sancțiuni aplicate de IGSU

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că pe lângă amenzile date de comisarii din cadrul instituţiei pe care o coordonează au fost acordate sancţiuni şi de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.



„Am solicitat şi participarea colegilor de la IGSU care, împreună cu noi, au aplicat sancţiuni totale de 2,3 milioane, pe lângă 1,8 milioane pe care le-a aplicat Garda Mediu avem şi 493.000 de lei aplicaţi de IGSU, ei constatând 245 de deficienţe la depozitele verificate, mare parte din ele referindu-se ori la absenţa autorizaţiei de protecţie la incendiu, ori la lipsa respectării normelor în vigoare”, a afirmat Andrei Corlan.



El a prezentat principalele nereguli găsite în urma controlului, care au fost nerespectarea regulamentelor de mediu, depăşirea capacităţilor autorizate şi a dat exemplul de la Aninoasa, unde capacitatea era depăşită cu 200%.



De asemenea, alte probleme constate au fost: recepţionarea deşeurilor fără a se face sortarea la intrare, recepţionarea tipurilor de deşeuri incompatibile cu clasa depozitului, depozitarea netratată a deşeurilor, având în vedere că 72% din deşeuri se depozitează netratat.

Norme pentru „legea mirosului”

Diana Buzoianu a mai declarat că sunt discuţii pentru realizarea normelor de aplicare pentru legea mirosului.



„Suntem astăzi în discuţii cu Ministerul Sănătăţii, cu domnul Alexandru Rogobete, pentru a putea să scriem în scurt şi normele de punere în aplicare pentru legea mirosului. Ştim deja că sunt întregi comunităţi care trăiesc cu un coşmar, comunităţi care nu îşi pot deschide geamul la propria lor casă, mii şi mii de plângeri în fiecare an de la diverse gropi de gunoi. Este momentul extraordinar de bun pentru a adopta normele de punere în aplicare şi pentru a începe să aplicăm o lege care astăzi există pe hârtie, dar nu poate să fie pusă în aplicare şi eu mă bucur că există disponibilitatea inclusiv de la Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Mediului vom lucra să găsim o soluţie mult aşteptată de români ani de zile”, a transmis Diana Buzoianu.



De asemenea, ea propune şi modificarea legislaţiei privind produsele second-hand.



„Ne uităm şi la modificarea legislaţiei cu privire la produsele second-hand. Produsele second-hand care astăzi intră în România şi care, din păcate, o mare parte dintre ele ajung apoi fie în gropile de gunoi care deja au o capacitate foarte ajunsă la limită, dar, de asemenea, şi pe câmpurile noastre. Aceste produse second-hand ajung după aia să ne otrăvească pe noi toţi. Trebuie să găsim soluţiile de trasabilitate care să poată să ne asigure pe noi că trăim într-o ţară sănătoasă şi că avem nişte condiţii de mediu prielnice pentru noi toţi”, a mai afirmat ministrul Mediului.



Diana Buzoianu a adăugat că trebuie întărită şi capacitatea Gărzii de Mediu şi a propus o hotărâre de Guvern care să dea posibilitatea comisarilor acestor instituţii să poată folosi echipamentele achiziţionate prin PNRR, printre care bodycamuri, drone, care au fost cumpărate, dar pentru care nu există reglementarea juridică pentru a fi utilizate.

