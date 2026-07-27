Amenzi de peste un milion de lei date de ANPC pe Litoral. Care au fost principalele abateri constatate

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul echipei „ANPC Estival 2026”, au aplicat, în ultima săptămână, amenzi în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor derulate pe Litoral.

Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis luni Agerpres, în perioada 20-26 iulie, ca urmare a neregulilor constatate, au fost întocmite 197 de amenzi contravenţionale, ce au depăşit un milion de lei, precum şi 94 de avertismente.

De asemenea, valoarea totală a produselor verificate a trecut de 148.000 de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 29.000 de lei. În plus, s-a dispus oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 21.000 lei, precum şi oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru opt operatori economici.

Principalele abateri constatate au vizat: prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; deficienţe de informare privind produsele textile şi încălţămintea; deficienţe de informare (absenţa traducerilor în limba română a informaţiilor existente pe ambalajul jucăriilor); comercializarea jucăriilor periculoase (lasere, slime); lipsa menţionării datelor de identificare ale producătorului sau importatorului (nume, adresă, punct de contact); inexistenţa instrucţiunilor, avertismentelor şi recomandărilor de utilizare în limba română; lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite, tarifele, mapa cu informaţii utile turiştilor; nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activităţile de operare a plajelor turistice.

Alte probleme descoperite au fost legate de: întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea, absenţa pediluviului), precum şi zone şi şezlonguri deteriorate şi neigienizate; nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde; lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte substanţele cu potenţial alergen; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; absenţa graficelor de monitorizare a uleiului; comercializarea unor produse alimentare cu data limită de consum depăşită; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare; materii prime fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare; neafişarea plachetei privind Soluţionarea Alternativă a Litigiilor (SAL) şi a informaţiei „Telefonul Consumatorului”.

Editor : Sebastian Eduard