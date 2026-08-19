Amenzi de șapte milioane de lei pe litoral în puțin peste o lună. Principalele abateri găsite de ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de şapte milioane de lei, în urma controalelor de pe litoral în perioada 6 iulie - 16 august, informează, miercuri, instituţia.

În intervalul menţionat, au fost efectuate 1.140 de acţiuni de control în staţiunile de pe întreg litoralul românesc.

„ANPC, prin colectivul temporar A.N.P.C. Estival 2026, a vegheat la respectarea drepturilor consumatorilor în calitatea lor de turişti. Şi în acest sezon estival au fost identificate neconformităţi cu caracter recurent. Chiar dacă aceste neconformităţi au fost constatate cu o frecvenţă mai redusă comparativ cu perioadele anterioare, diminuarea incidenţei lor nu elimină riscurile potenţiale la care consumatorii ar fi putut fi expuşi în lipsa intervenţiilor şi măsurilor de control întreprinse de cei 60 de comisari care au asigurat, în serii succesive, prezenţa în cadrul A.N.P.C. Estival 2026", se arată înttr-un comunicat al Autorităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 1.287 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ şapte milioane de lei, 940 avertismente, iar valoarea totală a produselor verificate a depăşit 2,4 milioane de lei.

Totodată, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 320.000 lei şi temporar produse în valoare de circa 202.000 lei. Comisarii ANPC au oprit şi prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 48 de operatori economici.

Printre principalele abateri identificate se află: prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; comercializarea sau folosirea unor materii prime şi produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare; nerespectarea condiţiilor şi a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile, cum ar fi sosuri, carne, preparate din carne şi ciorbe; comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depăşită; desprinderea şi prăbuşirea unor elemente ale plafonului în spaţiile destinate consumatorilor; utilizarea echipamentelor şi ustensilelor cu grad ridicat de uzură şi depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, etc.

De asemenea, s-au mai constatat: lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate; lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite, tarifele, mapa cu informaţii utile turiştilor; diferenţe între preţul afişat pe eticheta de raft şi cel înscris pe bonul fiscal, respectiv cel menţionat în meniu; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor, evidenţiată prin degradări structurale şi componente metalice deteriorate; comercializarea unor jucării fără marcajul CE, marcaj care dovedeşte conformitatea produsului cu normele de siguranţă UE; nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activităţile de operare a plajelor turistice; necompletarea fişelor şi a registrului de cazare privind evidenţa turiştilor; etc.

Editor : A.R.