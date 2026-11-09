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Amenzi de zeci de mii de lei pentru persoanele care au folosit steagul la cărat gunoi într-o comună condusă de un primar AUR

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steag gunoi
Sursa foto: Facebook/ Suceava fail
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Poliția Română a anunțat sancționarea celor patru persoane care au folosit un steag pentru a cără gunoiul în comuna Bosanci, condusă de un primar de la AUR. Autoritățile au aplicat patru amenzi de câte 10.000 de lei pentru fiecare dintre persoanele care au făcut gestul reprobabil.

Reprezentanții autorităților au transmis: 

„Sancțiuni în valoare de 40.000 lei aplicate de polițiști pentru încălcarea legislației privind Drapelul Național al României.

La data de 05.11.2026, în n urma apariției în spațiul public a unor imagini în care mai mulți cetățeni din comuna Bosanci foloseau, într-un mod necorespunzător și ofensator, Drapelul Național al Românei, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești s-au autosesizat și au efectuat verificări pentru clarificarea situației.

Astfel, s-a stabilit faptul că la data de 05.11.2026, în intervalul 09:00-11.00, patru persoane cu vârste cuprinse între 36 si 39 ani, toate din com. Bosanci, jud. Suceava, s-au deplasat la Primăria comunei Bosanci unde aveau de efectuat muncă în folosul comunității, întrucât sunt beneficiari de ajutor social.

În cadrul activităților desfășurate, persoanele au efectuat lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei Bosanci. După finalizarea acestor activități, una dintre persoane s-a deplasat în magazia primăriei de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României care era uzat și depozitat în acel spațiu.

Ulterior, cele patru persoane au folosit în mod repetat drapelul respectiv pentru a transporta resturile vegetale, cu toate că personalul responsabil din cadrul primăriei comunei le-a pus la dispoziție unelte adecvate pentru transportarea acestora.

Persoanele în cauză au fost sancționate conform art. 20 din Legea nr. 75/1994 cu amendă în valoare de 10.000 lei fiecare. În total au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 lei”.

Amintim, Poliția Română s-a autosesizat după ce săptămâna trecută au apăurt pe rețelele sociale imagini cu mai mulți locuitori din comuna Bosanci, condusă de către Neculai Miron, de la AUR, care cară gunoiul cu un steag al României.

Editor : A.R.

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