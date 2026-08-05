Persoanele care vorbesc la telefon pe speaker, care ascultă muzică fără căști sau urmăresc videoclipuri cu sonor în mijloacele de transport, ar putea fi sancționate. Cât va fi amenda va decide Consiliul General al Capitalei. Măsura vine după ce mama unui copil cu autism a lansat o petiție în mediul online.

Persoanele care vorbesc la telefon pe difuzor, care ascultă muzică fără căști și care urmăresc anumite conținuturi cu volumul dat tare în autobuze, tramvaie sau troleibuze riscă amenzi în perioada următoare, relatează Iulia Gurguță, jurnalistă Digi24.

Totul vine după o petiție a unei mame care are un copil cu autism. Aceasta spune că problema celor care ascultă diverse conținuturi fără căști nu este una legată doar de bun-simț, ci aceștia pot afecta persoanele care au o sensibilitate senzorială.

Societatea de Transport București a anunțat că va începe o campanie de informare în acest sens, după care ia în calcul și aplicarea amenzilor.

Cuantumul sancțiunilor va trebui însă să fie stabilit de Consiliul General al Municipiului București.

În paralel, și Metrorex a anunțat că începe o astfel de campanie. Prin mesaje audio, atât în stații, cât și în trenuri, oamenii vor fi informați și rugați să păstreze liniștea.”

Editor : Liviu Cojan