Live TV

Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii

Data actualizării: Data publicării:
Protest Iași
Foto: Inquam/Miruna Turbatu
Din articol
Iași Focșani Manifestări cu ocazia Unirii

Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni, dacă se impune.

Iași

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău anunţă, duminică după-amiază, că au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 28.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfăşurate în municipiul Iaşi.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul Bucureşti, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare şi participare la scandal. Tot în aceeaşi zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, au transmis, duminică, jandarmii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în data de 25 ianuarie 2026, au fost aplicate alte 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 27.000 de lei.

O persoană a fost sancţionată contravenţional cu două amenzi, în cuantum total de 11.000 de lei. Dintre acestea, o amendă de 10.000 de lei a fost aplicată pentru organizarea şi desfăşurarea de adunări publice interzise, faptă prevăzută de art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, iar cea de-a doua amendă, în valoare de 1.000 de lei, a fost aplicată pentru provocare şi participare la scandal, conform prevederilor Legii nr. 61/1991.

De asemenea, alte opt persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei.

Astfel, o persoană a fost amendată cu 5.000 de lei pentru iniţierea de acţiuni violente cu intenţia de tulburare a adunării publice, faptă prevăzută de art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991, iar alte unsprezece amenzi, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice şi proferarea de injurii, fapte prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 61/1991.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violenţă, au proferat injurii şi au manifestat lipsă de respect faţă de simbolurile naţionale, încălcând cadrul legal în vigoare”, au mai transmis jandarmii.

Alte sancţiuni au fost aplicate de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vrancea.
„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfăşurate în municipiul Focşani”, au precizat jandarmii.

Focșani

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vrancea precizează că opt persoane au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei „pentru instigarea prin orice mijloace, iniţerea sau recurgerea la alte manifestări cu intenţia de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice”.

De asemenea, o persoană a fost sancţionată cu amendă în valoare de 1.000 lei „pentru pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces conform art.2 alin1 pct 13 din lg.61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”.

„Jandarmii vrânceni continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focşani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, care au încălcat cadrul legal în vigoare”, au precizat jandarmii.

Manifestări cu ocazia Unirii

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, sâmbătă, la Iaşi şi Focşani, la manifestări organizate cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor.

În momentul în care a coborât din maşină, la Iaşi, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România. Unii dintre participanţii la eveniment au ajuns cu peste două ore şi jumătate în Piaţa Unirii.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Vladimir Putin
3
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
4
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
5
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruţă, declarații de la Iași: „România are viitor doar dacă nu ne pierdem busola morală”
IASI_UNIRE_PRESEDINTE_00_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Nicușor Dan, huiduit la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: „Dacă aveţi lideri cu un proiect, hai să dezbatem”
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan sfătuiește elevii să facă facultatea în România: Există riscul să pierzi ceva semnificativ
VOT_NICUSOR_DAN_21_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum definește Nicușor Dan fericirea: „Bucuria de a fi parte dintr-o construcție mai mare decât tine”
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan va participa sâmbătă, la Iași, la manifestările de Ziua Unirii, „dacă nu apar chestiuni importante de ultimă oră”
Recomandările redacţiei
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
profimedia-1069224051
„Nu m-au lăsat să trec. Era în stare critică”. Medic, blocat de...
Graniță Ucraina
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al...
Ultimele știri
Accident grav în Sibiu. Planul Roșu a fost activat: șapte persoane rănite, una resuscitată la fața locului
Martori sub jurământ: Alex Pretti nu avea armă când a fost împușcat. El încerca să ajute o femeie împinsă de agenții ICE
Revoltă în comuna în care stă băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii cer să plece: „Să i se aplice pedeapsa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Fanatik.ro
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensie fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat