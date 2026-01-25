Amenzi totale în valoare de 38.000 de lei, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii

Jandarmii au aplicat amenzi totale în valoare de 38.000 de lei şi au întocmit acte de sesizare penală într-un caz, după mitingurile de la Iaşi şi Focşani de Ziua Unirii. Mai multe persoane au fost amendate pentru că au forţat cordonul de jandarmi, au făcut scandal sau au adresat injurii. Jandarmii continuă să verifice imaginile de la manifestări pentru a aplica şi alte sancţiuni, dacă se impune.

Iași

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău anunţă, duminică după-amiază, că au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 28.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfăşurate în municipiul Iaşi.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul Bucureşti, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru provocare şi participare la scandal. Tot în aceeaşi zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, au transmis, duminică, jandarmii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în data de 25 ianuarie 2026, au fost aplicate alte 14 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 27.000 de lei.

O persoană a fost sancţionată contravenţional cu două amenzi, în cuantum total de 11.000 de lei. Dintre acestea, o amendă de 10.000 de lei a fost aplicată pentru organizarea şi desfăşurarea de adunări publice interzise, faptă prevăzută de art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, iar cea de-a doua amendă, în valoare de 1.000 de lei, a fost aplicată pentru provocare şi participare la scandal, conform prevederilor Legii nr. 61/1991.

De asemenea, alte opt persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare totală de 16.000 de lei.

Astfel, o persoană a fost amendată cu 5.000 de lei pentru iniţierea de acţiuni violente cu intenţia de tulburare a adunării publice, faptă prevăzută de art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991, iar alte unsprezece amenzi, în valoare totală de 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice şi proferarea de injurii, fapte prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 61/1991.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violenţă, au proferat injurii şi au manifestat lipsă de respect faţă de simbolurile naţionale, încălcând cadrul legal în vigoare”, au mai transmis jandarmii.

Alte sancţiuni au fost aplicate de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vrancea.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfăşurate în municipiul Focşani”, au precizat jandarmii.

Focșani

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vrancea precizează că opt persoane au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de 9.000 lei „pentru instigarea prin orice mijloace, iniţerea sau recurgerea la alte manifestări cu intenţia de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice”.

De asemenea, o persoană a fost sancţionată cu amendă în valoare de 1.000 lei „pentru pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces conform art.2 alin1 pct 13 din lg.61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”.

„Jandarmii vrânceni continuă verificările pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focşani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, care au încălcat cadrul legal în vigoare”, au precizat jandarmii.

Manifestări cu ocazia Unirii

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, sâmbătă, la Iaşi şi Focşani, la manifestări organizate cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor.

În momentul în care a coborât din maşină, la Iaşi, şeful statului a fost huiduit de mulţime, în piaţa centrală a oraşului fiind prezenţi şi susţinători ai AUR şi SOS România. Unii dintre participanţii la eveniment au ajuns cu peste două ore şi jumătate în Piaţa Unirii.

Editor : Sebastian Eduard