Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a anunțat vineri lansarea GIA, un asistent bazat pe inteligență artificială generativă, integrat în aplicația mobilă Ghișeul.ro. Utilizatorii autentificați pot plăti taxe și amenzi, pot descărca un cazier judiciar și pot obține informații despre serviciile publice printr-o conversație în limbaj natural, potrivit instituției. Una dintre funcții permite preluarea automată a datelor necesare plății unei amenzi dintr-o fotografie a procesului-verbal.

Asistentul este disponibil permanent în aplicația mobilă Ghișeul.ro, pe Android și iOS. Potrivit ADR, acesta poate oferi răspunsuri personalizate folosind atât datele din profilul utilizatorului, cât și informații publice relevante.

Prin intermediul GIA, utilizatorii autentificați pot plăti impozite, amenzi și datorii către ANAF, pot achita rovinieta, pot descărca un cazier judiciar și pot consulta istoricul plăților, fără să navigheze prin meniurile aplicației.

Plata amenzilor, pornind de la o fotografie

Una dintre funcționalitățile anunțate permite plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal. Sistemul extrage automat suma, instituția emitentă și codul de plată, iar utilizatorul poate confirma tranzacția în mai puțin de 30 de secunde, susține ADR.

GIA oferă și îndrumări pentru obținerea pașaportului: documentele necesare, pașii pentru programare și plata taxei. Potrivit instituției, aceste informații și opțiuni sunt disponibile în același loc, fără accesarea unor site-uri externe.

Asistentul folosește tehnologii de conversație automată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), pentru extragerea datelor din documente, și inteligență artificială generativă.

Peste 3,6 milioane de utilizatori activi pe Ghișeul.ro

Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Costinel-Bogdan Dumitru, a declarat că integrarea GIA urmărește simplificarea accesului la serviciile publice.

„Integrarea asistentului GIA în Ghișeul.ro marchează trecerea de la digitalizarea pasivă la servicii publice proactive și interoperabile. Prin valorificarea inteligenței artificiale generative și a procesării automate a documentelor, unificăm accesul la datele instituțiilor centrale și locale într-o interfață directă și sigură”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, platforma are peste 3,6 milioane de utilizatori activi.

„Pentru cei peste 3,6 milioane de utilizatori activi ai platformei, GIA transformă obligațiile administrative complexe într-un dialog rapid în limbaj natural, reducând timpii de procesare și demonstrând eficiența practică a tehnologiilor moderne puse în slujba cetățeanului”, a mai declarat Costinel-Bogdan Dumitru.

Vicepreședinta ADR, Alexandra Chivu, a precizat că proiectul face parte din parteneriatul dintre instituție și Asociația de Plăți Electronice din România (APERO).

„Prin inteligența artificială generativă, transformăm Ghișeul.ro dintr-un simplu portal de plăți într-un asistent digital care ghidează, informează și simplifică interacțiunea cu statul. Acesta este încă un pas dintr-o strategie mai amplă de digitalizare a serviciilor publice din România”, a declarat Alexandra Chivu.

Ea a adăugat că, odată cu lansarea aplicației mobile, Ghișeul.ro a înregistrat cea mai rapidă creștere din istoria platformei.

Ce funcții urmează să fie introduse

ADR anunță că pentru 2026 sunt planificate noi dezvoltări ale asistentului, între care extinderea asistenței prin conversație la mai multe tipuri de plăți și servicii și introducerea unui istoric al interacțiunilor cu GIA.

Instituția are în vedere și accesarea asistentului fără autentificare, printr-o zonă dedicată persoanelor care nu au cont, precum și extinderea secțiunii de întrebări frecvente.

Editor : Ș.A.