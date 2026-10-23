Live TV

Amplă operaţiune Europol în 34 de state, inclusiv România, pentru a combate exploatarea prin muncă și cea sexuală

Data publicării:
europol profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Europol a derulat, alături de mai multe autorităţi judiciare din 34 de state, o amplă operaţiune împotriva exploatării prin muncă. 27 de persoane au fost arestate, fiind depistate 248 de potenţiale victime. Aproape 80% dintre acestea sunt bărbaţi, exploataţi în construcţii şi agricultură. 5% dintre victime sunt minori. Anchetatorii au constatat că victimele erau obligate să muncească câte 10-12 ore pe zi, fără plată şi fătă zile libere, fiind ţinute în condiţii mizere, relatează News.ro.

„Europol, Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) şi 34 de ţări participante au anunţat astăzi rezultatele unei săptămâni de acţiune care a vizat traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. Operaţiunea, parte a unei acţiuni EMPACT coordonate de Suedia, a reunit Poliţia, Poliţia de frontieră, inspectoratele de muncă şi de securitate socială, precum şi autorităţile fiscale, pentru a combate practicile de exploatare în sectoare cu risc ridicat, cum ar fi agricultura, construcţiile, serviciile cosmetice, saloanele de masaj şi industria ospitalităţii”, anunţă, vineri, Europol, într-un comunicat de presă.

Operaţiunea s-a desfăşurat în perioada 14–20 septembrie 2026 şi s-a concentrat pe exploatarea prin muncă.

Autorităţile au descoperit, de asemenea, cazuri de trafic în scopul exploatării sexuale, al obligării la cerşit şi al servituţii domestice, subliniind caracterul răspândit al traficului de persoane în întreaga Europă.

Cifre cheie

  • 27 de arestări (74% bărbaţi), incluzând suspecţi din Ungaria, Vietnam, Muntenegru şi Ţările de Jos. În plus, 86 de persoane au fost arestate pentru infracţiuni, altele decât traficul de persoane.
  • 248 de potenţiale victime identificate (73% bărbaţi), provenind în principal din Vietnam, China, India şi Filipine.
  • 182 de noi anchete privind traficul de persoane deschise, alături de 86 de arestări pentru infracţiuni conexe (de exemplu, angajare ilegală, prostituţie).
  • 16.031 de agenţi participanţi
  • 137.810 entităţi verificate, incluzând inspecţii ale persoanelor, locaţiilor, vehiculelor şi documentelor.

Cazuri şi constatări evidenţiate

În Austria, Poliţia a investigat părinţi care îşi exploatau copiii pentru cerşetorie forţată, un caz descoperit în timpul inspecţiilor afacerilor locale.

În Germania, autorităţile au identificat 63 de victime (predominant vietnameze şi chineze) în industria hotelieră şi saloane de manichiură, dezvăluind cazuri de subplată, angajare ilegală şi libertate restricţionată.

În Olanda, a fost descoperită o reţea de trafic de persoane care exploata peste 70 de cetăţeni indieni în restaurante din cinci ţări ale UE. Reţeaua a obligat victimele să lucreze ore lungi, le-a plătit prost şi a folosit ameninţări pentru a genera profituri de cel puţin 4 milioane de euro. 

În România, persoane vulnerabile (inclusiv minori) au fost înşelate să lucreze în agricultură cu promisiuni de salarii echitabile, doar pentru a se confrunta cu zile lucrătoare de peste 12 ore, fără plată şi condiţii de viaţă deplorabile.

Tendinţe observate

  • Victimele de sex masculin (73%) au fost exploatate cel mai frecvent în construcţii (28%), sectorul ospitalităţii (21%) şi agricultură (8%).
  • Victimele de sex feminin au fost identificate, în principal, în saloane de manichiură şi saloane de masaj.
  • Minorii (5% dintre victime) au fost exploataţi sexual, prin obligarea la cerşetorie şi prin muncă în construcţii.

Ţări participante

Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Irlanda, Kosovo*, Letonia, Lituania, Luxemburg, Republica Moldova, Muntenegru, Ţările de Jos, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania, Regatul Unit, Ucraina.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Alice Weidel
1
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu a luat în seamă...
loto numere
2
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat și unde s-a jucat biletul norocos
natalia intotero - elena mateescu
3
Natalia Intotero, în vizită la ANM după dezvăluirile privind achizițiile instituției...
femeie care se uita la un peisaj de toamnă cu ceață
4
Vremea se schimbă la început de noiembrie. Ce anunță meteorologii pentru următoarele...
calin georgescu inquam george calin
5
Călin Georgescu rămâne în arest preventiv, a decis definitiv Curtea de Apel București...
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Digi Sport
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
De ce apar palpitațiile. Sursă Foto Getty Images
Când sunt bătăile neregulate ale inimii un semnal de alarmă: medicii explică simptomele pe care nu trebuie să le ignori
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Companie rusă de supraveghere tehnologică, inflitrată în instituții de aplicare a legii din Europa, inclusiv România (Politico)
cosmin andreica
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se produc, ba chiar au efect invers”
incendiu
Numărul victimelor legate de incendiile de locuinţe a fost în creştere în primele opt luni din 2026. Care sunt principalele cauze
plata online cu cardul la un laptop
Cum arată profilul victimei fraudelor online cu investiții în acțiuni și criptomonede. Ce au descoperit autoritățile
Recomandările redacţiei
sedinta guvern bolojan foto gov ro
Bolojan, despre ultima ședință de guvern: „ANCOM voia să spargă...
luca niculescu marian neacsu guvern despescu radu marinescu
Măsuri după atacurile din școlile de la Bistrița și Pitești...
tudorel toader si fiul lui ionut alexandru toader
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut: lectorul ar fi agresat sexual...
1792754331original_1
Luca Niculescu cere urgentarea demersurilor pentru încasarea banilor...
Ultimele știri
„O canalie cretină”. Scandal uriaș între Theodor Paleologu și Mihail Neamțu (AUR). De la ce a pornit sedițiunea
Premierul Andy Burnham le cere britanicilor să se pregătească pentru situaţii de criză
Accident grav pe centura Vâlcele-Apahida, unde două autoturisme s-au ciocnit violent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă în urmă lacrimile și dezamăgirile din 24 octombrie 2026. Astrele le pregătesc un nou început
Cancan
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
Fanatik.ro
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Rețeaua Doppelgänger: cum îmbracă Kremlinul propaganda în hainele presei occidentale
Fanatik.ro
Kimi Antonelli, la un pas de a deveni campion mondial în Formula 1! Cum câştigă titlul în cursa de la Austin
Adevărul
Volodimir Zelenski a lăsat scutul jos şi a vorbit despre vulnerabilităţile omului nevoit să fie puternic: „Am...
Digieconomic
Pilonul II de pensii în România: Cum afli la ce fond ești repartizat, câți bani ai în cont și ce se întâmplă...
Digi FM
A căzut într-o groapă, s-a lovit la cap și a ajuns pe mâna medicilor. Două săptămâni mai târziu, tot ea a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Laura Giurcanu, decizii radicale după ce iubitul ei a plecat din România
Pro FM
Schimbare radicală de look pentru Billie Eilish. Noua coafură cu care a strâns peste 7 milioane de inimioare
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ryan Gosling, salvat de Julia Roberts: „Dacă ai o problemă, vorbește cu ea”
Adevarul
Ilie Bolojan recunoaște eșecul abordării conciliante: de ce nu au funcționat reformele în coaliție
Newsweek
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
Digi FM
Cum își păstrează nordicii casele calde chiar și la -30 de grade. Trucurile simple pe care le folosesc de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce alimente ultraprocesate cresc riscul de cancer colorectal. Cele mai noi concluzii ale oamenilor de știință
Digi Animal World
Motivul pentru care pisicile nu suportă ușile închise. Explicația pe care puțini proprietari o știu
Film Now
Cum arată legendara Mary Poppins la 91 de ani. Julie Andrews, surprinsă într-o apariție publică rară după...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...