Amplă operaţiune Europol în 34 de state, inclusiv România, pentru a combate exploatarea prin muncă și cea sexuală

Europol a derulat, alături de mai multe autorităţi judiciare din 34 de state, o amplă operaţiune împotriva exploatării prin muncă. 27 de persoane au fost arestate, fiind depistate 248 de potenţiale victime. Aproape 80% dintre acestea sunt bărbaţi, exploataţi în construcţii şi agricultură. 5% dintre victime sunt minori. Anchetatorii au constatat că victimele erau obligate să muncească câte 10-12 ore pe zi, fără plată şi fătă zile libere, fiind ţinute în condiţii mizere, relatează News.ro.

„Europol, Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) şi 34 de ţări participante au anunţat astăzi rezultatele unei săptămâni de acţiune care a vizat traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. Operaţiunea, parte a unei acţiuni EMPACT coordonate de Suedia, a reunit Poliţia, Poliţia de frontieră, inspectoratele de muncă şi de securitate socială, precum şi autorităţile fiscale, pentru a combate practicile de exploatare în sectoare cu risc ridicat, cum ar fi agricultura, construcţiile, serviciile cosmetice, saloanele de masaj şi industria ospitalităţii”, anunţă, vineri, Europol, într-un comunicat de presă.

Operaţiunea s-a desfăşurat în perioada 14–20 septembrie 2026 şi s-a concentrat pe exploatarea prin muncă.

Autorităţile au descoperit, de asemenea, cazuri de trafic în scopul exploatării sexuale, al obligării la cerşit şi al servituţii domestice, subliniind caracterul răspândit al traficului de persoane în întreaga Europă.

Cifre cheie

27 de arestări (74% bărbaţi), incluzând suspecţi din Ungaria, Vietnam, Muntenegru şi Ţările de Jos. În plus, 86 de persoane au fost arestate pentru infracţiuni, altele decât traficul de persoane.

248 de potenţiale victime identificate (73% bărbaţi), provenind în principal din Vietnam, China, India şi Filipine.

182 de noi anchete privind traficul de persoane deschise, alături de 86 de arestări pentru infracţiuni conexe (de exemplu, angajare ilegală, prostituţie).

16.031 de agenţi participanţi

137.810 entităţi verificate, incluzând inspecţii ale persoanelor, locaţiilor, vehiculelor şi documentelor.

Cazuri şi constatări evidenţiate

În Austria, Poliţia a investigat părinţi care îşi exploatau copiii pentru cerşetorie forţată, un caz descoperit în timpul inspecţiilor afacerilor locale.

În Germania, autorităţile au identificat 63 de victime (predominant vietnameze şi chineze) în industria hotelieră şi saloane de manichiură, dezvăluind cazuri de subplată, angajare ilegală şi libertate restricţionată.

În Olanda, a fost descoperită o reţea de trafic de persoane care exploata peste 70 de cetăţeni indieni în restaurante din cinci ţări ale UE. Reţeaua a obligat victimele să lucreze ore lungi, le-a plătit prost şi a folosit ameninţări pentru a genera profituri de cel puţin 4 milioane de euro.

În România, persoane vulnerabile (inclusiv minori) au fost înşelate să lucreze în agricultură cu promisiuni de salarii echitabile, doar pentru a se confrunta cu zile lucrătoare de peste 12 ore, fără plată şi condiţii de viaţă deplorabile.

Tendinţe observate

Victimele de sex masculin (73%) au fost exploatate cel mai frecvent în construcţii (28%), sectorul ospitalităţii (21%) şi agricultură (8%).

Victimele de sex feminin au fost identificate, în principal, în saloane de manichiură şi saloane de masaj.

Minorii (5% dintre victime) au fost exploataţi sexual, prin obligarea la cerşetorie şi prin muncă în construcţii.

Ţări participante

Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Irlanda, Kosovo*, Letonia, Lituania, Luxemburg, Republica Moldova, Muntenegru, Ţările de Jos, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Suedia, Slovacia, Slovenia, Spania, Regatul Unit, Ucraina.

Editor : Liviu Cojan