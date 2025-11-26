Live TV

ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei

Data publicării:
anaf-1-1536x1024
ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse în cazul a peste 100 de persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video pe platformele pentru adulți OnlyFans şi LiveJasmine. În total, 103 persoane verificate - femei și bărbați -  nu au declarat venituri în valoare totală de 64,25 milioane lei.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităţilor fiscale”, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Agenția a estimat, în urma evaluărilor de risc, obligaţii suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS şi CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât şi bărbaţi, cu vârste între 20 şi 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei, până la 3,15 milioane de lei, în perioada menţionată.

Totodată, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conţinut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

„Acţiunea se înscrie în seria controalelor ţintite privind veniturile obţinute din activităţi online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant. ANAF depune eforturi consistente pentru reducerea gradului de neconformare fiscală în toate domeniile cu risc fiscal ridicat”, precizează instituţia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
5
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Digi Sport
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fiscul a pus ochii pe românii care fac bani pe site-urile de adulți. Datorii la stat de milioane de lei
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter 4: „Vecinul trezit de mascați te face să te gândești de două ori”
Horatiu Potra este adus la Parchetul General pentru audieri, in Bucuresti, 24 noiembrie 2025
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
vape
Fabrică ilegală de vape-uri, descoperită de ANAF într-o hală dezafectată din Prahova. Prejudiciul estimat: 3,8 milioane €
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică în care Witkoff punea la cale...
Christopher Donahue
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare...
pompieri romani
Incendiu la un depozit de muniţie din Dâmbovița. 25 de persoane au...
om in vant si ninsoare
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de...
Ultimele știri
Incendiu uriaș în Hong Kong: Cel puțin patru morți și mai multe persoane blocate într-un complex de blocuri rezidențiale
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Explozia dintr-un bloc din Buftea: criminaliștii și pompierii strâng dovezi. Zona rămâne închisă până la finalizarea anchetei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un jurnalist de investigații, acuzații legate de moartea prințesei Diana: "E posibil ca ea să fi fost în...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele...
Adevărul
ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Playtech
Acceptarea moştenirii 2025. Când este declarată vacantă
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
Cine este Mariya, sportiva naturalizată care va reprezenta România la Mondial: "Da, mă simt româncă!"
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
A câștigat Oscarul pentru primul ei film, dar n-a scăpat de stereotipuri. Lupita Nyong’o: "Primeam tot...
Adevarul
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Brian Austin Green și Tiffani Thiessen, din nou împreună la un eveniment, la 30 de ani de când s-au...
UTV
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu și o numește pe...