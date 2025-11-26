ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală anunţă că a demarat controale extinse în cazul a peste 100 de persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video pe platformele pentru adulți OnlyFans şi LiveJasmine. În total, 103 persoane verificate - femei și bărbați - nu au declarat venituri în valoare totală de 64,25 milioane lei.

„Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. Potrivit datelor analizate de inspectorii ANAF Antifraudă, în perioada 2023–2024, persoanele vizate au încasat venituri substanţiale de la platformele OnlyFans şi LiveJasmine, operate de Fenix International şi JWS International. Analiza preliminară arată că aceste venituri – în valoare totală de 64,25 milioane lei – nu au fost declarate autorităţilor fiscale”, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Agenția a estimat, în urma evaluărilor de risc, obligaţii suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS şi CASS aferente sumelor nedeclarate.

Persoanele verificate sunt atât femei, cât şi bărbaţi, cu vârste între 20 şi 49 de ani. Veniturile individuale identificate variază considerabil, de la 200.000 de lei, până la 3,15 milioane de lei, în perioada menţionată.

Totodată, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conţinut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

„Acţiunea se înscrie în seria controalelor ţintite privind veniturile obţinute din activităţi online, un domeniu în expansiune, în care metodele de fraudă şi evaziune se diversifică constant. ANAF depune eforturi consistente pentru reducerea gradului de neconformare fiscală în toate domeniile cu risc fiscal ridicat”, precizează instituţia.

