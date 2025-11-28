ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită în cazul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine după o decizie definitivă a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care fostul edil a fost acuzat că ar fi primit mită de aproximativ 30 de milioane de euro.

Instanța a decis că Marian Vanghelie trebuie să plătească statului suma de 13.731.050 de lei (13,7 milioane de lei), bani confiscați, precum și încă 20.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În același timp, a fost păstrat sechestrul pe bunurile sale imobile, adică interdicția de a le vinde sau înstrăina, măsură aplicată încă din anul 2015, în perioada anchetei DNA.

Hotărârea a devenit definitivă în martie 2025, după decizia Curții de Apel București.

Ce bunuri vrea ANAF să scoată la vânzare

ANAF a anunțat că va trece la valorificarea bunurilor imobile deținute de fostul primar imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare.

Este vorba despre două apartamente situate în București, pe Bulevardul Dacia, fiecare cu o suprafață de peste 106 metri pătrați, unul aflat la parter și celălalt la etajul 2.

În prezent, procedurile de evaluare sunt în curs, fiind desemnat un expert printr-o procedură de achiziție.

Pe lângă apartamente, ANAF a identificat și alte bunuri mobile ale lui Marian Vanghelie: un autoturism marca Mercedes a fost pus sub sechestru, iar aproape 1.000 de acțiuni deținute la mai multe societăți listate au fost, de asemenea, blocate.

Fiscul a instituit popriri asupra sumelor pe care fostul primar le-ar avea de încasat de la terți, inclusiv de la instituții financiare cu care acesta are legături prin dețineri de acțiuni.

Până în acest moment, statul nu a reușit să recupereze nicio sumă de bani din această datorie.

ANAF anunță că, în perioada imediat următoare, va scoate la vânzare apartamentele după finalizarea evaluărilor și va continua verificările pentru identificarea altor bunuri sau venituri ale fostului edil.

Obiectivul autorităților este recuperarea integrală a prejudiciului stabilit de instanță, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Vezi aici comunicatul transmis de ANAF.

Editor : A.D.