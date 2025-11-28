Live TV

ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei

Data publicării:
lansare vanghelie 16 INQ Marian Vanghelie
Din articol
Ce bunuri vrea ANAF să scoată la vânzare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat procedurile de executare silită în cazul fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, pentru recuperarea unei sume de peste 13,7 milioane de lei, la care se adaugă 20.000 de lei cheltuieli judiciare. Măsura vine după o decizie definitivă a instanței, pronunțată într-un dosar penal în care fostul edil a fost acuzat că ar fi primit mită de aproximativ 30 de milioane de euro.

Instanța a decis că Marian Vanghelie trebuie să plătească statului suma de 13.731.050 de lei (13,7 milioane de lei), bani confiscați, precum și încă 20.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată.

În același timp, a fost păstrat sechestrul pe bunurile sale imobile, adică interdicția de a le vinde sau înstrăina, măsură aplicată încă din anul 2015, în perioada anchetei DNA.

Hotărârea a devenit definitivă în martie 2025, după decizia Curții de Apel București.

Ce bunuri vrea ANAF să scoată la vânzare

ANAF a anunțat că va trece la valorificarea bunurilor imobile deținute de fostul primar imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare.

Este vorba despre două apartamente situate în București, pe Bulevardul Dacia, fiecare cu o suprafață de peste 106 metri pătrați, unul aflat la parter și celălalt la etajul 2.

În prezent, procedurile de evaluare sunt în curs, fiind desemnat un expert printr-o procedură de achiziție.

Pe lângă apartamente, ANAF a identificat și alte bunuri mobile ale lui Marian Vanghelie: un autoturism marca Mercedes a fost pus sub sechestru, iar aproape 1.000 de acțiuni deținute la mai multe societăți listate au fost, de asemenea, blocate.

Fiscul a instituit popriri asupra sumelor pe care fostul primar le-ar avea de încasat de la terți, inclusiv de la instituții financiare cu care acesta are legături prin dețineri de acțiuni.

Până în acest moment, statul nu a reușit să recupereze nicio sumă de bani din această datorie.

ANAF anunță că, în perioada imediat următoare, va scoate la vânzare apartamentele după finalizarea evaluărilor și va continua verificările pentru identificarea altor bunuri sau venituri ale fostului edil.

Obiectivul autorităților este recuperarea integrală a prejudiciului stabilit de instanță, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Vezi aici comunicatul transmis de ANAF. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DNA-Romania-1
DNA anunță un nou pas spre OCDE: România a primit avizul pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale
anaf-1-1536x1024
ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei
marian vanghelie
Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fiscul a pus ochii pe românii care fac bani pe site-urile de adulți. Datorii la stat de milioane de lei
tren rusia
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari
Recomandările redacţiei
ID211907_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O parte din conducerea USR vrea să îi retragă sprijinul politic lui...
oameni pe strada cu ninsori si ploaie
Ploi, ninsori și vânt puternic în minivacanța de 1 Decembire: a fost...
Zelenskyy visit
Domiciliul și biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski...
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Planul de pace de la Geneva a ajuns oficial la Moscova, anunță Dmitri...
Ultimele știri
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Donald Trump, un nou derapaj la adresa unei jurnaliste: „Ești proastă?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Adevărul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Playtech
Cum verifici corect nivelul lichidului de răcire și când trebuie completat
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe...
Newsweek
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
„Nu e un film de Crăciun”. Macaulay Culkin a supărat publicul după o declarație despre una dintre cele mai...
UTV
Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 14 kilograme. „Am făcut foamea, mâncam o dată la patru-cinci zile”