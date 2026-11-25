Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) desfăşoară investigaţii şi verificări antifraudă, la solicitarea şi sub coordonarea procurorului de caz din cadrul DIICOT – Structura Centrală, într-un dosar penal care vizează două grupări ai căror membri obţineau venituri uriaşe din taxe de protecţie cerute unor cunoscuţi interpreţi de muzică lăutărească, între care Florin Salam şi Tzancă Uraganu. Potrivit unor surse judiciare, în dosar sunt vizaţi membri ai clanului Cămătaru.

Potrivit unui comunicat de presă al ANAF, verificările inspectorilor antifraudă sunt făcute în limitele competenţelor legale ale DGAF, în contextul datelor analizate de inspectorii ANAF ce semnalează un risc fiscal semnificativ în cazul anchetat, rezultat din analiza surselor de finanţare, respectiv a fluxurilor şi a disponibilităţilor financiare utilizate pentru efectuarea unor achiziţii de bunuri.

„În urma investigaţiilor desfăşurate, au fost identificate până în prezent achiziţii de bunuri mobile şi imobile, constând în proprietăţi rezidenţiale şi automobile de lux, pentru care sursa fondurilor utilizate în valoare totală de peste 18.000.000 lei este incertă”, precizează sursa citată.

Reprezentanţii ANAF mai informează că activităţile de verificare şi investigaţie antifraudă continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în scopul clarificării situaţiei fiscale şi a surselor de finanţare utilizate pentru realizarea achiziţiilor identificate.

ANAF, prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, continuă acţiunile de identificare şi documentare a riscurilor fiscale semnificative, în cooperare cu autorităţile judiciare, în vederea protejării intereselor fiscale ale statului, combaterii evaziunii fiscale şi asigurării unui mediu concurenţial echitabil.

Venituri din exploatarea sexuală a unor persoane în Germania şi Elveţia, dar şi din camătă

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 45 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar ce vizează două grupări care au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă.

Potrivit DIICOT, membrii grupării cereau „taxă de protecţie”, obţineau venituri din exploatarea sexuală a unor persoane în Germania şi Elveţia, dar şi din camătă.

Surse judiciare afirmă că sunt vizaţi membri ai clanului Cămătaru, iar printre victime se numără Florin Salam şi Tzancă Uraganu.

Sursele citate afirmă că Sile Cămătaru, Nuţu Cămătaru şi Manu îşi împărţeau lăutarii, cărora le găseau evenimente la care să cânte, dar le interziceau să colaboreze cu alţi organizatori sau să aibă evenimente fără acordul lor. Ulterior, banii obţinuţi după aceste evenimente erau însuşiţi de clanul Cămătaru.

Printre victimele acestora se numără interpreţi cunoscuţi: Florin Salam, ⁠Tzancă Uraganu, ⁠Luis Gabriel, ⁠Alex Botea, ⁠Biju, ⁠Cocoş de la Călăraşi, ⁠Lele.

Un alt membru al grupării, Dani al lui Sile, se ocupa mai mult de trafic de persoane şi colectarea sumelor de bani obţinute de prostituate, în Germania şi Elveţia, mai arată sursele citate. La rândul său, Petcu Cezar controla un club din Ploieşti şi ducea lăutarii acolo să cânte, banii fiind luaţi de grupare.

Editor : Liviu Cojan