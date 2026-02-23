Live TV

ANAF face controale masive la firmele de pază: 62 de societăți, vizate pentru suspiciuni de evaziune și muncă nedeclarată

Data publicării:
sediul anaf
Foto:Captură video Digi24
Din articol
Verificări în peste 300 de obiective de pază Suspiciuni de evaziune fiscală și muncă nedeclarată

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a declanșat o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți din domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ. Inspectorii verifică atât sediile firmelor, cât și peste 300 de obiective din țară unde acestea își desfășoară activitatea, în contextul unor suspiciuni privind muncă nedeclarată, subdeclararea veniturilor salariale și diminuarea artificială a obligațiilor fiscale.

Verificări în peste 300 de obiective de pază

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a declanșat astăzi o acțiune amplă de control la nivel național, care vizează 62 de societăți ce activează în domeniul serviciilor de protecție și pază, identificate cu risc fiscal semnificativ de sustragere de la plata taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.

Instituția precizează că selecția firmelor a fost făcută în urma unor analize de risc.

„Selecția contribuabililor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au evidențiat practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligațiilor fiscale și neconcordanțe între volumul activității desfășurate și obligațiile declarate”, potrivit sursei citate.

Inspectorii antifraudă efectuează controale atât la sediile firmelor, cât și în teren, la obiectivele unde acestea prestează servicii.

„Verificările inspectorilor antifraudă se desfășoară la sediile societăților, precum și în peste 300 de locații (obiective de pază) în care își desfășoară activitatea personalul societăților vizate, în vederea verificării concordanței dintre situația operativă din teren, evidențele de personal și obligațiile fiscale declarate”, mai transmite ANAF.

Suspiciuni de evaziune fiscală și muncă nedeclarată

Acțiunea vizează și modul în care sunt calculate și plătite taxele aferente salariilor, în contextul în care, potrivit instituției, au fost identificate mai multe suspiciuni.

„Acțiunea are ca obiectiv inclusiv verificarea modului de calcul, reținere și plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele de risc ANAF au evidențiat suspiciuni privind: utilizarea muncii nedeclarate sau subdeclarate; încadrarea formală a angajaților cu salarii la nivel minim, concomitent cu acordarea de sume suplimentare neimpozitate; utilizarea unor forme artificiale de colaborare (contracte de prestări servicii, subcontractare în lanț) pentru disimularea unor raporturi de muncă și mutarea sarcinii fiscale asupra unor entități interpuse; evidențierea incompletă a veniturilor și a cheltuielilor în contabilitate”, se mai arată în comunicat.

Controalele sunt derulate în cooperare cu Inspecția Muncii, pentru depistarea și sancționarea muncii nedeclarate și a altor încălcări ale legislației muncii.

„Prin această acțiune comună, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspecția Muncii urmăresc asigurarea unui climat concurențial corect și protejarea angajaților din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale și sociale”, mai precizează instituția.

Reprezentanții ANAF anunță că vor continua monitorizarea sectoarelor cu risc fiscal ridicat.

„ANAF va continua monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat și va acționa ferm ori de câte ori sunt identificate riscuri privind sustragerea de la plata obligațiilor fiscale”, se mai arată în comunicat.

