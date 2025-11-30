ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară

Șeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc. Nica anunţă că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea. Nica admite că este pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.

„Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are şi în obiectul de activitate, ca să spun aşa, acordă şi eşalonări la plată şi se putea veni, şi eu am crezut că aici vom ajunge, la o înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Noi nu am purtat direct, am purtat prin avocaţi, au existat astfel de discuţii, dânşii au solicitat informaţii legate de expertiză, după aceea au decis să nu mai răspundă şi noi am considerat că pierdem timpul şi am făcut acţiune în instanţă. Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a declarat Adrian Nica duminică seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Acesta admite că, în lipsa unei astfel de măsuri, este posibil ca familia Iohannis, la fel cum s-a şi în cazul altor contribuabili, să îşi înstrăineze bunurile în timpul procesului de recuperare a debitului, iar la final ANAF să nu mai poată recupera nimic. Adrian Nica a subliniat că suma imputată de ANAF familiei Iohannis, de 4,7 milioane de lei, care reprezintă aproape un milion de euro, include, pe lângă chiria în cuantum de 320.000 de euro şi majorări şi penalităţi la suma încasată, toate stabilite în urma unei expertize făcute de „un expert în domeniu”.

„Eu mă aştept să câştigăm. Nu am mers pe varianta maximală, nu o să vă dau detalii din modul de calcul, dar vă asigur că nu am exagerat cu nimic. S-a făcut acelaşi calcul cum se face în cazul oricărui contribuabil, nu avem nicio diferenţiere”, a mai declarat Adrian Nica.

