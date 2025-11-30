Live TV

ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară

Data publicării:
firma anaf de la intrarea in cladire
Foto: Captură Digi24

Șeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc. Nica anunţă că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea. Nica admite că este pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.

„Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are şi în obiectul de activitate, ca să spun aşa, acordă şi eşalonări la plată şi se putea veni, şi eu am crezut că aici vom ajunge, la o înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Noi nu am purtat direct, am purtat prin avocaţi, au existat astfel de discuţii, dânşii au solicitat informaţii legate de expertiză, după aceea au decis să nu mai răspundă şi noi am considerat că pierdem timpul şi am făcut acţiune în instanţă. Acţiunea în instanţă a vizat şi un sechestru asigurător care da, într-adevăr, noi nu am mai păţit până acum, nu am mai avut un astfel de caz, adică să depunem în aceeaşi şi până la prânz să fie respins, însă este dreptul instanţei de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară şi va acţiona în continuare în vederea punerii măsurilor asigurătorii pentru a se asigura că această sumă va fi încasată”, a declarat Adrian Nica duminică seară, la Antena 3 CNN, potrivit News.ro.

Acesta admite că, în lipsa unei astfel de măsuri, este posibil ca familia Iohannis, la fel cum s-a şi în cazul altor contribuabili, să îşi înstrăineze bunurile în timpul procesului de recuperare a debitului, iar la final ANAF să nu mai poată recupera nimic. Adrian Nica a subliniat că suma imputată de ANAF familiei Iohannis, de 4,7 milioane de lei, care reprezintă aproape un milion de euro, include, pe lângă chiria în cuantum de 320.000 de euro şi majorări şi penalităţi la suma încasată, toate stabilite în urma unei expertize făcute de „un expert în domeniu”.

„Eu mă aştept să câştigăm. Nu am mers pe varianta maximală, nu o să vă dau detalii din modul de calcul, dar vă asigur că nu am exagerat cu nimic. S-a făcut acelaşi calcul cum se face în cazul oricărui contribuabil, nu avem nicio diferenţiere”, a mai declarat Adrian Nica.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației
Screenshot 2025-11-29 144457
Orban explică ascensiunea AUR: „Repetarea minciunilor capătă valoare de adevăr”. Propagandă conspiraționistă și anti-vaccinism
lansare vanghelie 16 INQ Marian Vanghelie
ANAF a declanșat executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru recuperarea prejudiciului de peste 13,7 milioane de lei
anaf-1-1536x1024
ANAF: 103 de femei și bărbați care fac conținut pe platformele pentru adulţi, venituri nedeclarate de peste 64 milioane de lei
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fiscul a pus ochii pe românii care fac bani pe site-urile de adulți. Datorii la stat de milioane de lei
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - CANDIDAT USR - INTALNIRE CU OAMENI DE
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i...
dorin cioaba
Dorin Cioabă, absolvent a două facultăți de stat: Politicienii au...
elena lasconi
Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel...
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de...
Ultimele știri
Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care au fost implicate 8 persoane. Trei copii se numără printre răniți
De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură cu condițiile în care trăiesc găinile din ferme
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 1-7 Decembrie 2025. Cum influențează Luna Plină în Gemeni fiecare zodie în parte
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Cum a făcut Gigi Becali primul milion de euro, de fapt. Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Gref, grepfrut, grefrut sau grep: ce forme sunt corecte în limba română
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...