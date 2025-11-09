Live TV

Video ANAF începe, de luni, controale la organizatorii de nunți și botezuri. Peste 80 de firme vor fi verificate

pahare de sampanie la nuntă
Foto: Guliver/GettyImages

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va începe de luni, 10 noiembrie, o serie de controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente private. Autoritățile anunță sancțiuni acolo unde vor fi descoperite nereguli.

Verificările vizează respectarea legislației fiscale: emiterea bonurilor și a documentelor contabile pentru încasări, precum și declararea corectă a taxelor și contribuțiilor pentru angajați.

Controalele se vor desfășura în afara orelor în care au loc evenimentele festive, iar participanții nu vor fi vizați, precizează ANAF.

Reprezentanții instituției spun că acțiunea vine în contextul în care, în domeniul organizării de evenimente, au fost identificate numeroase cazuri de nedeclarare a veniturilor sau de muncă fără forme legale. În total, peste 80 de societăți urmează să fie verificate în această etapă.

În timpul verii, ANAF a derulat o campanie de informare și prevenție pentru firmele din industria evenimentelor, explicând modul corect de declarare a veniturilor.

Ulterior, potrivit datelor transmise de instituție, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA declarată a înregistrat o creştere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

Editor : C.S.

