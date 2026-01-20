Live TV

ANAF Sibiu a câştigat în instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care Iohannis datorează despăgubiri statului

Data publicării:
klaus iohannis face declaratii
Klaus Iohannis. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu a câştigat marţi, pe fond, la Tribunalul din Sibiu, şi cealaltă jumătate din casa din centrul istoric al Sibiului, pentru care fostul preşedinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român reprezentat tot de Fisc, potrivit informaţiilor publicate pe portalul de justiţie.

Fiscul sibian avea nevoie de această decizie a instanţei, pentru a putea întabula casa şi cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele lui Iohannis, ci pe numele Baştea, scrie Agerpres.

În paralel, statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a atacat cu apel în decembrie 2025, decizia Tribunalului Sibiu de respingere a cererii de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.

Dosarul se va înainta Curţii de Apel Alba, în vederea soluţionării cererii de apel.

Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea fostului preşedinte al României, Klaus Iohannis, la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Având în vedere că pârâţii, respectiv familia Iohannis, au refuzat plata voluntară, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului.

La începutul lunii octombrie 2025, ANAF a anunţat printr-un comunicat că a preluat, în condiţiile legii, jumătate dintr-un imobil din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29 - ce a aparţinut familiei Iohannis - ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Preşedintele instituţiei, Adrian Nica, declara atunci că ANAF nu avea, până la acel moment, indicii despre vreo intenţie a soţilor Iohannis de a achita sumele datorate pentru imobilul din Sibiu, din strada Nicolae Bălcescu nr 29, şi va proceda la iniţierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi, urmând să solicite, suplimentar de plata sumei, şi măsuri asiguratorii.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
1
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Digi Sport
Jurgen Hardt sugerează retragerea Germaniei, pentru a pune presiune pe Donald Trump: ”Ar fi ultima soluție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare.
Alexandru Nazare: „Acțiunile ANAF, inclusiv cele din zona de ridesharing, au contribuit la echilibrarea bugetului de stat”
Sibiu,,Romania,-balea lac
Fenomen de inversiune termică: E mai cald la Bâlea Lac decât în municipiul Sibiu
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț”
car cu boi nicolae grigorescu
ANAF scoate la licitație o parte din tablourile ascunse de Vâlcov în pereți. La cât se ridică prejudiciul din dosar
politie masina noaptea girofar
Alertă în județul Sibiu. Seif cu aur și un milion de euro, furat dintr-o locuință din Mediaș
Recomandările redacţiei
Parlamentul European.
Replica UE pentru Trump: Parlamentul European a suspendat ratificarea...
nicusor dan 1
Nicușor Dan, prima reacție despre „Consiliul pentru Pace” al lui...
Anders Fogh Rasmussen close up
„Timpul linguşelilor s-a terminat. Trebuie să schimbăm strategia”...
Trump Groenlanda Danemarca
„Să cumpărăm California”. Petiție satirică a danezilor pentru...
Ultimele știri
„Ochiul tigrului”. Povestea din spatele ochelarilor de soare ai lui Emmanuel Macron de la Davos
„Consiliul pentru Pace”, primit cu rezerve la Kiev. Ce condiții pune Zelenski pentru a se alătura inițiativei lui Trump
Ce crede un fost consilier al lui Donald Trump despre declarațiile președintelui din ultimele zile: „Groenlanda va rămâne Groenlanda”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4...
Fanatik.ro
Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului cu FCSB
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, dezamăgit după plecarea de la Genoa: ”E liber. Am vorbit cu el, pretențiile lui nu sunt...
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
Pe ce dată intră alocaţiile pe card în februarie 2026: banii, viraţi într-o zi de vineri
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
Surpriză! Rapid a făcut anunțul despre Olimpiu Moruțan: "E o tâmpenie!"
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Grindeanu dă speranțe pensionarilor: „Vom da bani mai mulți la pensie”. Care sunt cele 2 scenarii?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”