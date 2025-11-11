Șeful ANAF, Adrian Nica, a anunțat marți că instituția a început o campanie amplă de controale ce vizează proprietarii de mașini de lux, dar și patronii de saloane de evenimente care declară că nu au avut activitate, deși organizează nunți și botezuri. Inspectorii ANAF vor verifica inclusiv postările de pe rețelele sociale să vadă dacă găsesc imagini de la petreceri nedeclarate.

Nica a precizat că primele rezultate ale acestor acțiuni vor fi prezentate în perioada următoare și că verificările se desfășoară la nivel național.

Controale la mașinile de lux: averea, comparată cu veniturile declarate

ANAF colectează în această perioadă date de la direcțiile locale de taxe și impozite privind autoturismele de mare valoare înmatriculate în România.

Pe baza acestor informații, instituția stabilește un prag de referință și analizează situația fiscală a proprietarilor, verificând veniturile declarate și sursele de avere.

„Am luat fiecare județ în parte și am stabilit un număr egal de contribuabili care vor fi verificați. Consecințele sunt prevăzute în lege: punem sechestru pe bunuri acolo unde identificăm fapte de evaziune fiscală și sesizăm organele statului”, a explicat Adrian Nica.

Oficialul a mai spus că ANAF colaborează constant cu Direcția Națională Anticorupție, iar dosarele comune deja au fost anunțate public de cele două instituții.

ANAF verifică pozele de la nunți și evenimente private

O altă direcție de control o reprezintă saloanele de evenimente, un sector în care inspectorii fiscali au descoperit discrepanțe între activitatea declarată și realitatea din teren.

Inspectorii ANAF au cerut imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a confirma aceste declarații și au analizat inclusiv postările de pe rețelele sociale, constatând în unele cazuri că în locațiile respective s-au desfășurat totuși evenimente.

„Am întâlnit cazuri în care patronii au declarat că nu au avut activitate, dar în imaginile de pe camerele de supraveghere sau în pozele postate pe rețelele sociale se vede clar că acolo s-au organizat evenimente”, a spus șeful ANAF.

Verificările au loc în contextul unui plan mai amplu al instituției de reducere a evaziunii fiscale și creștere a transparenței în relația dintre stat și mediul de afaceri.

Verificări extinse și cooperare cu alte instituții

În privința colectării veniturilor la bugetul de stat, Nica a transmis că instituția va intensifica eforturile pentru a-și îndeplini obiectivele, comparând relația dintre ANAF și Guvern cu o relație de cuplu.

„Cu Guvernul suntem ca într-un cuplu. Unul se plânge că are trei joburi, iar celălalt nu aduce niciun ban. O să vedeți că ANAF va colecta!”, a spus Nica.

Șeful ANAF a precizat că instituția are în derulare o analiză detaliată pe fiecare județ, urmând ca verificările asupra veniturilor nedeclarate să continue și în următoarele luni.

„Sunt multe investigații în curs, nu putem face publice toate detaliile acum, dar avem o colaborare permanentă cu instituțiile statului”, a mai declarat Adrian Nica.

