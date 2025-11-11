Live TV

ANAF: Un solist de muzică de petrecere a înregistrat obligaţii fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei. Cum acționa cântărețul

Data publicării:
anaf-1-1536x1024
ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a încheiat verificările în cazul unui solist de muzică de petrecere din judeţul Argeş, fiind constatate obligaţii fiscale nedeclarate în sumă totală de 1,612 milioane lei (peset 300.000 de euro).

Conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inspectorii antifraudă au verificat cinci societăţi comerciale şi două persoane fizice, iar concluziile verificărilor indică faptul că acestea erau controlate şi folosite de acesta pentru evitarea taxelor şi impozitelor datorate către bugetul de stat, informează Agerpres.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăţi controlate de membrii familiei, iar societăţile realizau venituri din platforme media (TikTok, YouTube, Facebook etc.), pe care le declarau incomplet sau eronat. Societăţile au fost folosite, de asemenea, pentru deducerea eronată a TVA aferentă autovehiculelor utilizate de solist”, se menţionează în comunicat.

Antifrauda ANAF a constatat implicaţii fiscale nedeclarate în sumă totală de 1,61 milioane de lei, din care TVA - 1,14 milioane lei, impozit pe profit - 164.509 lei, impozit pe dividende- 271.640 lei, impozit pe venit - 20.556 lei, impozit pe venitul microîntreprinderilor -13.328 lei.

Activitatea de inspecţie fiscală a stabilit, de asemenea, creanţe fiscale suplimentare în sumă de 710.930 lei privind drepturile de autor.

„ANAF urmăreşte asigurarea unei corecte conformări fiscale a persoanelor care obţin venituri din activităţi artistice şi din surse online, precum platforme de social media, conţinut digital, difuzări şi comunicări publice ale operelor muzicale. ANAF promovează principiul echităţii fiscale pentru toate categoriile de contribuabili, în scopul protejării concurenţei loiale şi al respectării obligaţiilor faţă de bugetul de stat”, se subliniază în comunicat.

