ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună

Începând cu veniturile realizate din 2025, ANAF va precompleta automat Declarația Unică (Formularul 212), astfel încât contribuabilii nu vor mai trebui să introducă manual toate informațiile despre veniturile lor. Documentul va fi disponibil în fiecare an până la 31 martie, iar oamenii vor avea timp să verifice datele și să depună declarația finală până la termenul limită, 25 mai. Măsura simplifică procesul de declarare pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, chirii, investiții sau drepturi de proprietate intelectuală.

De exemplu, declarația precompletată pe baza veniturilor realizate până la 31 decembrie 2025 va fi disponibilă cel târziu la 31 martie 2026. 

Declarația Unică rămâne obligatorie pentru persoanele fizice care au realizat venituri ce trebuie declarate și impozitate, precum:
activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură. Aceste categorii de contribuabili trebuie să stabilească impozitul datorat și eventualele contribuții sociale, depunând Formularul 212.

Cum va fi disponibilă Declarația Unică precompletată

ANAF va pune la dispoziția contribuabililor datele în două modalități:

  • electronic, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), unde formularul 212 va fi completat automat la momentul accesării;
  • în format tipărit, la sediul organului fiscal, pentru persoanele care nu sunt înregistrate în SPV.

Contribuabilii vor verifica informațiile furnizate automat și vor depune declarația finală la Fisc, dacă situația lor fiscală impune acest lucru.

Aplicația de precompletare va integra date din mai multe surse oficiale.

Printre acestea:

  • declarații depuse de plătitorii de venituri, precum Formularul 205 sau Formularul 112;
  • declarațiile anterioare ale contribuabilului, inclusiv Declarația Unică din anul precedent sau formularul 204 depus de asocieri;
  • evidența contractelor de închiriere înregistrate la Fisc;
  • registrul contribuabililor;
  • informații de la instituții care dețin evidențe privind pensionarii;
  • date privind normele anuale de venit.

Lista contribuabililor pentru care se va genera declarația precompletată include persoanele care, în anul de raportare, au realizat venituri ce necesită declararea impozitului pe venit sau implică plata contribuțiilor sociale.

Ce date vor apărea în declarația precompletată

Informațiile furnizate contribuabililor vor include:

  • date de identificare;
  • tipul activității desfășurate;
  • veniturile realizate și impozitul datorat;
  • venitul brut, net sau norma de venit, după caz;
  • contribuțiile sociale reținute la sursă;
  • venitul impozabil și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată sau reținută.

Pentru persoanele asigurate în sisteme proprii de pensii, precum și pentru pensionari, datele referitoare la contribuția la asigurările sociale nu vor fi precompletate.

Ce trebuie să facă contribuabilii

Cei care își găsesc datele precompletate în aplicația ANAF vor putea verifica informațiile și, dacă este cazul, corecta eventualele erori prin depunerea unei declarații rectificative.

Există însă și o excepție importantă: dacă, în urma verificării, contribuabilul constată că nu are obligații declarative (de exemplu, are venituri cu impunere finală sau este scutit de plata CASS), atunci nu trebuie să depună Declarația Unică.

Pe de altă parte, persoanele pentru care ANAF nu pune la dispoziție date precompletate nu sunt scutite de obligația depunerii Formularului 212, dacă legea le impune acest lucru.

Noile reguli se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2025, ceea ce înseamnă că prima Declarație Unică precompletată va fi disponibilă în martie 2026, pentru veniturile din anul anterior.

