ANAT propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, în urma crizei din Iran, menite să repare „vidul legislativ și operațional”

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) propune trei mecanisme de protecţie pentru turişti, respectiv fondul de garantare pentru agenţii, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză, şi îşi exprimă disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru implementarea lor.

„Într-o perioadă în care siguranţa călătorilor devine o preocupare majoră la nivel global, construirea unui sistem modern de protecţie pentru turiştii români devine o obligaţie pentru România. În acest context, ANAT propune trei mecanisme esenţiale: fondul de garantare pentru agenţii de turism, fondul pentru biletele de avion şi fondul de repatriere în situaţii de criză. ANAT îşi exprimă disponibilitatea de a lucra împreună cu autorităţile pentru a transforma aceste propuneri în mecanisme funcţionale care să ofere cetăţenilor români mai multă siguranţă atunci când călătoresc”, se arată într-un comunicat al ANAT, transmis joi Agerpres.

Vid legislativ și operațional

În contextul actual, în care numeroşi turişti români au rămas blocaţi în ţări din Orientul Mijlociu din cauza conflictului din Iran, agenţiile de turism au fost nevoite să intervină pentru a gestiona situaţia. Astfel, agenţiile de turism au suportat primele 3 nopţi de cazare, conform obligaţiilor legale aplicabile în situaţii de circumstanţe extraordinare, şi au oferit sprijin turiştilor pentru organizarea prelungirii şederii, în aşteptarea reluării curselor comerciale. În paralel, agenţiile încearcă să identifice soluţii de transport acolo unde acestea există, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale de repatriere.

„În astfel de situaţii însă apare un vid legislativ şi operaţional: legea prevede repatrierea turiştilor atunci când transportul comercial devine din nou disponibil, însă nu reglementează clar situaţiile în care spaţiul aerian este blocat pe perioade mai lungi şi repatrierea ar presupune organizarea unor curse speciale charter. Aceste operaţiuni depăşesc posibilităţile industriei turistice şi nu constituie o obligaţie legală automată nici pentru agenţiile de turism, nici pentru stat. Situaţia actuală arată încă o dată că România nu dispune de mecanisme funcţionale de protecţie pentru turişti în situaţii de criză majoră”, avertizează reprezentanţii ANAT.

Legea Fondului de Grantare

ANAT încearcă de câţiva ani să promoveze Legea Fondului de Garantare pentru agenţiile de turism, inspirat din modelele de fonduri de garantare funcţionale din Europa, cu scopul ca nici un turist să nu mai piardă bani în astfel de situaţii.

„Din păcate, în ultimii ani, această iniţiativă nu a fost tratată cu prioritatea necesară de către foştii miniştri ai Economiei şi Turismului - Radu Oprea, Bogdan Ivan şi Radu Miruţă - şi nici de către parlamentarii din comisiile de specialitate, deşi conceptul proiectului de lege a fost prezentat în repetate rânduri”, potrivit organizaţiei.

Reprezentanţii ANAT afirmă că în prezent există un dialog constructiv cu actuala conducere a ministerului şi speranţa ca proiectul Fondului de Garantare pentru agenţiile de turism să devină funcţional într-un viitor apropiat, "cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027".

Cât de vulnerabili sunt pasagerii

De asemenea, ANAT a propus şi Legea Fondului de Garantare a biletelor de avion, inspirată din modelul danez, care colectează 1 euro pentru fiecare segment de zbor de la pasagerii care călătoresc cu avionul. Falimentul companiei aeriene Blue Air a demonstrat cât de vulnerabili sunt pasagerii: aproximativ 280.000 de persoane au pierdut peste 90 de milioane de euro, subliniază reprezentanţii asociaţiei.

În acelaşi timp, evenimentele din aceste zile arată că România are nevoie şi de un mecanism de intervenţie pentru repatrieri în situaţii de criză, care să permită organizarea rapidă a unor zboruri speciale atunci când transportul aerian comercial este blocat, au mai transmis reprezentanţii organizaţiei în comunicat.

„În prezent, autorităţile pot oferi sprijin şi coordonare consulară în astfel de situaţii, însă avem nevoie de un mecanism financiar dedicat pentru organizarea repatrierilor în cazul unor crize majore care afectează transportul aerian. Intervenţiile de acest tip depind de decizii politice punctuale şi de disponibilitatea unor resurse bugetare extraordinare, de regulă din fondul de rezervă al Guvernului. În ultimele zile, alte state europene au organizat zboruri speciale pentru repatrierea propriilor cetăţeni, iar unele dintre aceste operaţiuni au fost şi finanţate de guvernele respective”, transmite ANAT.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism consideră că românii au nevoie de „un mecanism funcţional, permanent şi independent”, care să permită intervenţii rapide în astfel de situaţii, fără ca ajutorul pentru cetăţeni să depindă de decizii ad-hoc sau de contextul politic al momentului, „adică ajutor real pentru oameni exact atunci când au nevoie”. „Şi totul fără să fie afectat bugetul statului, principala problemă pe care o au autorităţile fiind, mereu, lipsa banilor. Nu cerem bani, cerem cadru legal funcţional şi dedicat”, au adăugat reprezentanţii ANAT.

În acest context, organizaţia propune crearea unui fond de repatriere pentru situaţii de urgenţă, care ar putea fi coordonat de Ministerul Afacerilor Externe şi alimentat prin contribuţii foarte mici - de exemplu 0,5 euro per pasager aerian şi 0,5 euro per turist transportat cu autocarul, pentru cursele care au punct de plecare sau sosire pe teritoriul României.

Potrivit sursei menţionate, sumele sunt minime, pot fi încasate pentru o perioadă limitată de timp, până când se ajunge la o sumă care poate acoperi costurile estimate, dar în timp pot crea o rezervă financiară care să permită intervenţii rapide atunci când românii se află în dificultate în străinătate.

„Întrebarea este una simplă: aţi plăti câţiva lei în plus la biletul de transport pentru a şti că, în cazul unei crize majore, există un mecanism care vă poate aduce acasă în siguranţă? Probabil că majoritatea românilor ar răspunde afirmativ. Domnule Prim-ministru, funcţia asumată vă obligă ca, în astfel de situaţii să vedeţi dincolo de măsurile de austeritate şi să sprijiniţi crearea de mecanisme reale de protecţie pentru cetăţeni. Industria turismului este pregătită să contribuie la construirea acestor soluţii”, au mai transmis reprezentanţii ANAT în comunicat.

Aproximativ 3.000 de cetăţeni români aflaţi în state din Orientul Mijlociu au cerut ajutor pentru repatriere din cauza conflictului din Iran şi a închiderii spaţiului aerian.

Editor : Sebastian Eduard