Poliţiştii din Chitila, judeţul Ilfov, au deschis o anchetă după ce un bărbat a reclamat că din locuinţa sa au fost furate cinci ceasuri de colecţie şi mai multe bijuterii din aur. Poliţiştii au stabilit că hoţii au intrat în casă forţând un geam de la bucătărie şi urmează să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ilfov a anunţat, sâmbătă, că poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Chitila au fost sesizaţi, vineri după-amiază, prin apel la 112, de către un bărbat de 46 de ani, care a reclamat că persoane necunoscute ar fi pătruns în locuinţa sa, de unde ar fi sustras mai multe bunuri de valoare.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în perioada 13 noiembrie-18 noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns în imobil prin forţarea unei ferestre de la bucătărie. Din locuinţă ar fi fost sustrase cinci ceasuri de colecţie şi mai multe bijuterii din aur. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Chitila – Formaţiunea de Investigaţii Criminale, împreună cu specialişti criminalişti din cadrul Poliţiei oraşului Chitila şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov – Serviciul Criminalistic. În urma cercetării la faţa locului au fost identificate şi ridicate urme de interes criminalistic, cât şi urme biologice, acestea urmând să fie dispuse expertizării”, a precizat sursa citată.

Totodată, în zona imobilului au fost identificate camere de supraveghere, imaginile urmând să fie ridicate şi analizate în cadrul cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru furt calificat, cercetările fiind continuate de poliţişti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Editor : Liviu Cojan