Poliţiştii din Argeş au deschis o anchetă, după ce în spaţiul public au apărut informaţii conform cărora un profesor de la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti a promovat ideologii legionare la ora de Istoria Holocaustului.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti-Biroul de Investigaţii Criminale desfăşoară cercetări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de promovare, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război, al persoanelor care au făcut parte din conducerea organizaţiilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum şi de promovare, în public, de idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe şi negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia. Din cercetări a reieşit că un bărbat, având calitatea de cadru didactic în cadrul unei unităţi de învăţământ preuniversitar, în cadrul activităţii didactice, ar fi manifestat comportamente şi ar fi făcut afirmaţii care vizează promovarea ideologiei legionare şi naziste, manifestări antisemite şi atitudini de negare sau minimalizare a Holocaustului”, informează, joi seară, Compartimentul de Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, potrivit News.ro.

Conform sursei citate, cercetările în acest caz continuă, sub supravegherea unităţii de parchet competente, în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că vizat de anchetă este profesorul Constantin Marius, profesor suplinitor la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” din Piteşti, unde predă disciplina obligatorie „Istoria evreilor. Holocaustul”, la clasele a XI-a.

Ancheta a fost deschisă după ce Edupedu.ro a scris că încă de la începutul anului şcolar 2026-2027, mai mulţi elevi ar fi reclamat discursuri xenofobe şi antisemite ale profesorului, iar situaţia s-ar fi agravat în timp. Sesizările vizează inclusiv presupuse afirmaţii favorabile mişcării legionare şi ideologiei naziste, făcute în faţa elevilor în timpul orelor.

Editor : Liviu Cojan