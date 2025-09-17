Live TV

Anchetă a poliției la Iași, legată de o presupusă tentativă de influențare a alegerilor din Republica Moldova

Reacție de la Chișinău: „O invenţie ieftină”

Poliţiştii ieşeni au anunţat că fac cercetări, după ce au primit o sesizare privind faptul că mai multe persoane din Republica Moldova s-ar fi cazat într-un hotel din Iași, de unde contactează telefonic alegători moldoveni pentru a le cere să voteze Partidul Socialiştilor, condus de Igor Dodon. Formaţiunea fostului preşedinte prorus de la Chişinău califică informaţiile drept „invenţie pură”.

„În baza unei sesizări privind prezenţa unor cetăţeni din Republica Moldova care s-ar afla în municipiul Iaşi şi care ar fi intenţionat să desfăşoare campanie electorală privind alegerile din Republica Moldova, poliţiştii au efectuat verificări la un imobil situat în municipiul Iaşi. Astfel, au fost identificate şi legitimate persoanele în cauză. Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile din Republica Moldova pe canalele oficiale şi să se dispună măsuri. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea situaţiei şi dispunerea măsurilor legale necesare”, a precizat, miercuri, Biroul de Presă al Poliţiei judeţului Iaşi, potrivit News.ro.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei, este vorba despre 13 persoane din Republica Moldova, care s-ar fi cazat într-un hotel din Iaşi şi ar fi desfăşurat activităţi cu caracter electoral.

Potrivit G4Media, cetăţenii basarabeni ar fi rezervat camere şi o sală de conferinţe din cadrul hotelului, până pe 26 septembrie, şi ar fi folosit laptopuri şi căşti pentru a contacta telefonic cetăţeni din Republica Moldova, cărora le cereau să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie pentru partidul pro-rus al lui Dodon.

După intervenția poliției, cei 13 cetăţeni moldoveni ar fi eliberat camerele şi au părăsit România.

Reprezentanţii Partidului Socialiştilor din R. Moldova (PSRM) califică drept „o invenţie ieftină” informaţiile despre 13 cetăţeni basarabeni care ar fi fost surprinşi într-un hotel din Iaşi în timp ce sunau persoane din Republica Moldova pe care le îndemnau să voteze la apropiatele alegeri legislative cu partidul fostului preşedinte prorus Igor Dodon.

„O invenţie ieftină a unui regim aflat în agonie. Orice afirmaţii privind «surprinderea» unor cetăţeni pentru preferinţele lor politice trebuie să fie confirmate oficial de către organele competente”, a declarat Carmena Lupei, purtătoarea de cuvânt a PSRM, pentru Ziarul de Gardă (ZdG).

În această perioadă, astfel de activităţi sunt interzise pe teritoriul Republicii Moldova, mai notează ZdG.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc în 28 septembrie.

