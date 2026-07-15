Este anchetă pentru o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată, după ce mai mulți bolovani au fost puși pe o linie din zona Gării Constanța. Mecanicul unui tren a observat obstacolele la timp, înainte să se producă un accident feroviar. Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima lună.

Poliția Transporturi Feroviare face cercetări după ce mecanicul unui tren de călători a semnalat prezența unui obstacol în gabaritul căii ferate, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Gara Constanța. Obiectul putea crea riscuri grave pentru siguranța circulației și a afectat temporar traficul feroviar, potrivit CFR Infrastructură.

Incidentul s-a produs în 14 iulie 2026, la ora 14:10, în timp ce trenul R 8819, operat de CFR Călători, se deplasa din Constanța Grupa Tehnică spre stația CF Constanța, pentru a fi garat la linia 2.

Mecanicul „a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23–25, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în Stația CF Constanța”, a transmis CFR Infrastructură.

Prezența obiectului a afectat temporar circulația feroviară pe firul II Constanța–Palas. Polițiștii de la Transporturi Feroviare au fost alertați și au început cercetările la fața locului.

„Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată, iar un echipaj s-a deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. La ora 14:35, obiectul a fost îndepărtat, iar gabaritul căii ferate a fost eliberat”, precizează compania.

Circulația a fost afectată timp de aproximativ 25 de minute, între momentul în care mecanicul a semnalat obstacolul și îndepărtarea acestuia de pe calea ferată.

„Marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care indică limita până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația pe o linie învecinată”, se arată în comunicat.

„Amplasarea unui astfel de obiect în gabaritul de circulație poate genera riscuri grave pentru siguranța trenurilor, a personalului feroviar și a călătorilor. Circumstanțele producerii incidentului și eventuala responsabilitate a persoanelor implicate urmează să fie stabilite de instituțiile competente”, a transmis CFR Infrastructură.

Compania condamnă orice acțiune care poate afecta infrastructura feroviară sau siguranța trenurilor și amintește că accesul persoanelor neautorizate în zona de siguranță este interzis.

Editor : Ș.A.