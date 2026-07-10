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Anchetă epidemiologică după cazul de legioneloză la o angajată Metrorex. INSP: Femeia nu a fost expusă la apa din Piaţa Victoriei 2

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Foto: Digi24
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Institutul Naţional de Sănătate Publică face o anchetă epidemiologică, după ce o angajată Metrorex a ajuns la spital, iar analizele au confirmat un caz de legioneloză. INSP precizează, însă, că femeia nu a fost expusă la apa reversată în incinta staţiei Piaţa Victoriei 2, inundată recent, şi că, deocamdată, nu a fost identificată sursa de infecţie, scrie News.ro.

„Persoana nu a fost expusă la apa reversată în incinta staţiei. Intervenţia de evacuare a apei a fost realizată de către pompieri şi jandarmi”, a transmis INSP, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că femeia ar fi fost infectată în urma inundaţiei de la staţia Piaţa Victoriei.

Specialiştii precizează că, până în acest moment, nu a fost identificată sursa de infecţie, investigaţia epidemiologică fiind în derulare.

„În vederea identificării acesteia, echipele DSP Ilfov, ale Compartimentului Medical din cadrul Ministerului Transporturilor şi ale DSP Bucureşti vor continua investigaţiile epidemiologice”, a mai transmis INSP.

Sursa citată precizează că legioneloza este o boală transmisibilă raportabilă de către furnizorii de servicii de sănătate la direcţia de sănătate publică şi, de aici, la INSP, conform HG 657/2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile.

Conform datelor raportate, în anul 2025 au fost raportate 82 de cazuri de legioneloză, dintre care 70 de cazuri confirmate şi 12 cazuri probabile.

„Legionella este o bacterie larg răspândită în natură şi poate fi găsită în râuri, lacuri şi acumulări de apă, de obicei în număr mic. Din sursele naturale poate trece în rezervoare artificiale (reţele centralizate de apă, sisteme de apă din clădiri individuale). Temperatura apei cuprinsă între 20°C şi 45°C favorizează creşterea bacteriei, iar aceasta are o supravieţuire limitată la temperaturi de peste 60°C. Legionella are nevoie de nutrienţi obţinuţi de la organisme care se pot afla şi ele în sistemele de apă, cum ar fi alge, amoebe şi bacterii”, au mai transmis specialiştii.

Potrivit acestora, prezenţa sedimentului, a nămolului şi a ruginei, împreună cu biofilmul, joacă, de asemenea, un rol important în adăpostirea şi crearea unor condiţii favorabile în care Legionella poate creşte.

Sursele potenţiale de Legionella recunoscute sunt următoarele:

  • sistemele de apă caldă şi rece;
  • turnurile de răcire şi condensatorii de evaporare;
  • bazine industriale de aerare pentru produse;
  • piscinele, bazinele naturale şi izvoarele termale;
  • bazinele încălzite destinate naşterii;
  • fântânile şi aspersoarele;
  • umidificatoarele pentru vitrine cu alimente;
  • echipamentele pentru terapie respiratorie;
  • liniile de apă dentară;
  • solul şi compostul;
  • spălătoriile pentru maşini şi rezervoarele pentru spălarea parbrizelor;
  • maşinile-unelte de răcire cu apă.

„Nu există prevenţie specifică pentru pneumonia cu Legionella (de exemplu, vaccinuri). Cea mai eficientă modalitate de a preveni îmbolnăvirile se adresează factorilor de mediu, prin menţinerea unei temperaturi corespunzătoare a apei destinate consumului uman şi prin menţinerea unei stări de igienă corespunzătoare a sistemelor şi echipamentelor menţionate mai sus. Bacteria nu se transmite de la om la om”, arată INSP.

Staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă, la începutul lunii iulie, din cauza inundaţiilor produse de ploile torenţiale.

Editor : Ș.A.

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