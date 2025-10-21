DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce procurorii au primit 300 de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 37 de milioane de euro, iar prejudiciul total a depăşit 75 de milioane de euro. Până acum 850 de persoane au calitatea de victime.

În cele 300 de noi plângeri depuse în ultimele luni la DIICOT, prejudiciul estimat se ridică la aproape 37 de milioane de euro, practic o dublare a pagubei totale din acest dosar.

Odată cu extinderea investigațiilor ce vizează administratorii grupului Nordis și companiile din cadrul acestuia, anchetatorii arată că un număr total de 850 de persoane susțin că au achitat în avans, parțial sau chiar integral, prețul unor apartamente pentru a beneficia de reduceri promise, însă locuințele nu le-ar mai fi fost livrate ulterior.

Dosarul vizează infracțiuni de criminalitate organizată, spălare de bani, delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Reprezentanții Nordis, care au fost inițial reținuți preventiv pentru câteva zile și ulterior plasați sub control judiciar, resping acuzațiile și susțin că încearcă să redreseze activitatea firmelor aflate în insolvență pentru a livra apartamentele promise oamenilor.

Investigația continuă și după această extindere a acuzațiilor.

La sfârșitul lunii august, procurorii au decis să impună din nou sechestru pe bunurile companiei și ale administratorilor, în baza unor probe suplimentare, după ce anterior instanța ridicase măsura.

Editor : C.S.