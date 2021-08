Anchetă în cazul profesorului care a dansat provocator în fața unei eleve. Dascălul se apără: "Am cunoscut-o la mare, nu era din grup"

Este anchetă la Timișoara, după ce pe internet au apărut imagini cu un profesor care dansa lasciv în fața elevilor. S-a întâmplat într-o pensiune din Costinești, în timpul unei tabere la mare. În apărarea sa, profesorul susține că fata cu care dansa nu era una dintre elevele lui, dar reprezentanții Inspectoratului Școlar susțin că nu va rămâne nepedepsit un astfel de comportament. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a confirmat că există o anchetă în curs în acest caz.

Imaginile cu profesorul de geografie din Timișoara au fost surprinse de unul dintre elevii lui, în timpul unei tabere, la mare.

Dascălul se apără spunând că fata nu făcea parte din grupul de elevi și că ar fi întâlnit-o acolo.

"Vreau să vă spun că pe respectiva am cunoscut-o la mare, nu aparține grupului meu de elevi, deci am cunoscut-o pe litoral. Locația... este vorba de terasa de la pensiunea unde am fost cazați, este terasa pensiunii unde serveam și masa zilnic, fiind program de discotecă de la 8 la 12. Deci respectiva era și majoră și nu aparținea grupului nostru", a declarat profesorul.

Întrebat dacă știe cum au apărut imaginile în spațiul public, acesta a spus că ar fi vorba de o posibilă încercare de denigrare.

"Presupun că o glumă proastă a unuia dintre elevii din grup sau a altora care au încercat să îmi denigreze imaginea, dar chiar mi se pare o aiureală", a mai spus dascălul.

Imaginile au ajuns și la Inspectoratul Școlar.

Marin Popescu - inspector școlar general: Nu putem să agreăm un astfel de comportament fapt pentru care profesorul a fost identificat ca fiind titular în 2 unități de învățământ

Conducerea unității de învățământ la care predă profesorul refuză să comenteze situația până la finalizarea anchetei.

Pentru lecția de dans lasciv profesorul riscă acum de la o simplă amendă, până la excluderea din învățământ, în funcție de rezultatele anchetei.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a confirmat faptul că profesorul din Timișoara care a fost filmat în timp ce dansa provocator în fața unei eleve va fi anchetat de autoritățile școlare.

În funcție de rezultatele anchetei, vor fi luate măsuri.

