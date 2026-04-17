Mesaj de amenințare cu moartea la adresa președintelui Nicușor Dan: „Organizez strângere de fonduri”. Poliția a intrat în alertă

Poliţiştii din Timiş s-au sesizat din oficiu şi au deschis o anchetă după ce un bărbat a scris, pe o reţea de socializare, că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Potrivit paginadetimis.ro, este vorba despre un bărbat care a postat un mesaj pe o reţea de socializare în care susţinea că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan, afirmând că „fiecare leu contează”. Mai multe persoane au întrebat, în comentarii, unde pot dona bani.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Sursa captură foto: PaginadeTimiș

Polițiștii verifică autenticitatea contului și contextul în care a fost făcută postarea de pe Facebook pentru a stabili dacă există o amenințare reală.

De asemenea, autoritățile încearcă să îl găsească pe bărbatul care a scris mesajul pentru a fi tras la răspundere conform legii, mai precizează sursa citată.

Editor : C.S.