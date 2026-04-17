Mesaj de amenințare cu moartea la adresa președintelui Nicușor Dan: „Organizez strângere de fonduri”. Poliția a intrat în alertă

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Poliţiştii din Timiş s-au sesizat din oficiu şi au deschis o anchetă după ce un bărbat a scris, pe o reţea de socializare, că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Potrivit paginadetimis.ro, este vorba despre un bărbat care a postat un mesaj pe o reţea de socializare în care susţinea că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan, afirmând că „fiecare leu contează”. Mai multe persoane au întrebat, în comentarii, unde pot dona bani.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Polițiștii verifică autenticitatea contului și contextul în care a fost făcută postarea de pe Facebook pentru a stabili dacă există o amenințare reală.

De asemenea, autoritățile încearcă să îl găsească pe bărbatul care a scris mesajul pentru a fi tras la răspundere conform legii, mai precizează sursa citată. 

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
soigu si putin foto kremlin ru
3
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
Digi Sport
Donald Trump a luat marea decizie în privința Iranului: ”Am vorbit cu președintele”
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan (1)
Reuniune la Palatul Elysee privind o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz. Nicușor Dan participă prin videoconferință
Radu Miruta
Radu Miruță: Președintele este un mediator și Coaliția de guvernare are nevoie de unul. PSD, acuzat de „iresponsabilitate”
Screenshot 2025-12-13 232740
Raport privind anularea alegerilor. Nicuşor Dan: 90% din lucruri pot fi făcute publice. Georgescu, susţinut de infrastructură din Rusia
Peter Magyar
Nicușor Dan, despre direcția politică a lui Peter Magyar: „Se defineşte ca pro-european, o să vedem în acţiunile sale viitoare”
donald trump da noroc cu nicusor dan
Președintele Dan, nesigur dacă va merge în SUA anul acesta, spune că mai important e parteneriatul româno-american care se consolidează
Recomandările redacţiei
sigla psd
Nou scandal în Coaliție. PSD propune o lege care interzice vânzarea...
militari români
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare...
kelemen hunor
Conducerea UDMR intră în ședință după alegerile din Ungaria și...
pompa benzina
Ce spune FMI despre reducerea taxelor pe combustibili pentru a frâna...
Ultimele știri
„Zarurile au fost aruncate”. Bolojan, despre amenințările PSD cu ruperea coaliției: „Am spus că nu voi demisiona”
Bogdan Ivan, după întâlnirea cu omologul său american: România a obţinut 500 milioane de dolari pentru infrastructura de gaze naturale
Nou avertisment de la ANAF: Apeluri telefonice frauduloase ale unor persoane care se recomandă inspectori Antifraudă
Citește mai multe
