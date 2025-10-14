Live TV

Video Anchetă la o școală din Gorj, după ce o poartă a căzut peste trei copii. O elevă de 8 ani a fost rănită

N17 POLITIE SCOLI AMENINTARI SCOALA VO 220925_00186
Elevi răniți după ce o poartă s-a prăbușit peste ei, la o școală din Gorj. Foto. Digi24

O poartă s-a desprins din balamale și a căzut peste trei elevi, într-o școală din orașul gorjean Bumbești-Jiu. Incidentul grav a avut loc în timp ce copiii se aflau în pauză, nesupravegheați, anunță Digi24. O fetiță de opt ani a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform primăriei, ultimele lucrări de reparații au fost făcute anul trecut. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Incidentul a avut loc la orele dimineții, chiar în incinta școlii. O poartă s-a desprins brusc și a căzut peste trei copii, o fetiță de opt ani fiind rănită.

Am fost sunat de învățătoarea fetei că a căzut poarta aceea mare peste ea. Era la cabinetul medical fata. O bandajaseră la mână, la picior. Am întrebat si mi s-a spus că s-au rupt pur si simplu balamalele, a declarat Gheorghe Ștefănescu, tatăl copilei.

Fata a fost dusă la spital imediat după incident, iar polițiștii au deschis o anchetă.

În cauză s-a întocnit un dosar penal sub aspectul săvâșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, a declarat Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al IPJ Gorj.

Directorul școlii spune că cei care ar trebui să se asigure că gardurile sunt solide sunt angajații primăriei, care au semnat recepția acestei lucrări.

Problema este că lucrarea este în garanție - au fost terminate lucrările în octombrie, anul trecut. Poarta doar s-a desprins din balamalele de sus, fata se afla acolo și în momentul în care a căzut poarta, i-a lovit cotul stâng, a declarat directorul școlii, Liviu Boghean.

Primarul spune că se vor face verificări.

Am dispus să se facă o investigație acolo, să se vadă despre ce este vorba și să se realizeze urgent punerea în siguranță a elementelor constructive, a declarat edilul Constantin Bobaru.

Lucrarea a fost finanțată cu bani din bugetul local.

