Live TV

Anchetă la Poliția Bechet, după ce un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat. Tânărul primise o armă, deși nu mai avea acest drept

Data publicării:
politist ID199686_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Mai mulți polițiști din orașul Bechet, județul Dolj, sunt cercetați de superiorii lor, după ce i-ar fi încredințat o armă unui coleg de 25 de ani care nu mai avea dreptul să o poarte. Tânărul, despre care există informații că fusese recent internat la psihiatrie, a fost găsit împușcat în fața sediului poliției. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care agentul a primit arma.

Potrivit informațiilor disponibile, polițistul ar fi fost recent internat într-o unitate de psihiatrie și nu mai avea dreptul să poarte sau să folosească arma din dotare.

Agentul nu și-ar fi informat colegii că nu mai avea dreptul să poarte armă. La rândul lor, polițiștii care i-au încredințat pistolul nu ar fi verificat situația acestuia și nici nu i-ar fi solicitat documentele necesare.

În aceste condiții, tânărul a primit arma, deși nu mai avea dreptul să o folosească.

Ulterior, polițistul a fost găsit împușcat în fața sediului Poliției Bechet.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a declanșat o anchetă care vizează mai mulți agenți din cadrul Poliției orașului Bechet.

Verificările urmăresc să stabilească împrejurările în care arma i-a fost încredințată polițistului de 25 de ani, fără verificarea documentelor necesare.

La finalul anchetei, în funcție de rezultatele verificărilor, urmează să fie dispuse măsurile corespunzătoare față de persoanele care vor fi găsite responsabile.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1147848686
1
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
blana docuz
2
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis...
Calendar ortodox noiembrie. Foto Getty Images
3
Calendar ortodox noiembrie 2026: Când sunt marile sărbători cu cruce roșie și de la ce...
ID228894_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Florin Manole, despre majorarea salariilor demnitarilor: Pentru a aduce echitate în...
Cetățeni ruși
5
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește dincolo de graniță: „Nu...
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Digi Sport
La două zile după schimbul de replici cu Daniel Pancu, Diana Șucu a revenit cu un mesaj puternic pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
Un copil de 3 ani a rănit cu un cuțit în cap un bebeluș, în Dâmbovița. Victima va fi operată
Acoperișul exterior al gării din Novi Sad s-a prăbușit / Sursă foto: Profimedia
Serbia redeschide dosarul tragediei de la Novi Sad, soldată cu 16 morți, la câteva zile după înfrângerea electorală a lui Vucic
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Femeie omorâtă în bătaie de partenerul ei, în Dolj. Bărbatul a fost arestat preventiv
ecuson al politiei romane
Un poliţist a fost trimis în judecată după ce a dat ponturi unor hoţi din locuinţele unor medici şi a unui politician, din Timișoara
dovleac dulce dabuleni
Cel mai dulce dovleac din România: povestea soiului inovator de la Dăbuleni care cucerește gospodinele și piețele. Cât costă kilogramul
Recomandările redacţiei
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant
Ploi însemnate, vânt puternic, ninsori la munte: ANM a emis alerte...
Nicușor Dan
Nicușor Dan, mesaj de felicitare pentru Iliana Iotova: „Aștept cu...
trump alegeri intermediare
Deciziile-surpriză ale Washingtonului. Ce riscă Europa dacă își joacă...
luca niculescu guvern 2
Luca Niculescu, față în față cu sindicatele, care cer majorarea...
Ultimele știri
Votul se decide la casa de marcat: cât costă viața în SUA, cu o zi înainte de alegeri
România traversează cea mai dificilă iarnă pentru sistemul energetic din ultimul deceniu. Ce poate reduce dependența de importuri
Măsuri disperate în Rusia, după ce Ucraina a aruncat în aer centrele de date. Decizia luată de cel mai mare furnizor de internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii favorizate până la finalul anului 2026. Pentru acești nativi viața se schimbă complet după ce se...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
FIFA, decizie salvatoare pentru fotbalul românesc: „Suntem pe primul loc în lume!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
De ce îl urăște, de fapt, Walter Zenga pe Cristi Chivu. Ștefan Beldie dezvăluie motivele pentru care fostul...
Adevărul
De la presǎ la conducerea statului. Cine este Iliana Iotova, primul președinte femeie al Bulgariei
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Am decis să sărbătoresc viața". Alina Pușcău, după ultima cură de chimioterapie: "A fost incredibil de greu"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: s-a dus să ceară un loc de muncă și a plecat cu o mașină de 3 milioane de euro! Ce a urmat e de...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Privire enigmatică și siluetă de model. Soția lui Matthew McConaughey, apariție electrizantă într-o rochie...
Adevarul
Șantierul autostrăzii cu tuneluri din vestul României se apropie de final. Munții de pământ excavați au...
Newsweek
Sute de mii de pensionari NU vor lua bani în plus la pensie la indexare. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
De ce se înmoaie murăturile în borcan. Greșelile care le strică textura și cum le păstrezi crocante
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Frigul ar putea prelungi viața. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul temperaturilor scăzute asupra...
Digi Animal World
Reacția unui câine când celălalt patruped al familiei are o criză de epilepsie. Imaginile sunt virale: „Mi-au...
Film Now
Sylvester Stallone, distrus de cascadoriile pe care le-a făcut singur. A trecut prin 12 operații: „Mi-am rupt...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...