Anchetă la Poliția Bechet, după ce un agent de 25 de ani a fost găsit împușcat. Tânărul primise o armă, deși nu mai avea acest drept

Mai mulți polițiști din orașul Bechet, județul Dolj, sunt cercetați de superiorii lor, după ce i-ar fi încredințat o armă unui coleg de 25 de ani care nu mai avea dreptul să o poarte. Tânărul, despre care există informații că fusese recent internat la psihiatrie, a fost găsit împușcat în fața sediului poliției. Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările în care agentul a primit arma.

Potrivit informațiilor disponibile, polițistul ar fi fost recent internat într-o unitate de psihiatrie și nu mai avea dreptul să poarte sau să folosească arma din dotare.

Agentul nu și-ar fi informat colegii că nu mai avea dreptul să poarte armă. La rândul lor, polițiștii care i-au încredințat pistolul nu ar fi verificat situația acestuia și nici nu i-ar fi solicitat documentele necesare.

În aceste condiții, tânărul a primit arma, deși nu mai avea dreptul să o folosească.

Ulterior, polițistul a fost găsit împușcat în fața sediului Poliției Bechet.

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a declanșat o anchetă care vizează mai mulți agenți din cadrul Poliției orașului Bechet.

Verificările urmăresc să stabilească împrejurările în care arma i-a fost încredințată polițistului de 25 de ani, fără verificarea documentelor necesare.

La finalul anchetei, în funcție de rezultatele verificărilor, urmează să fie dispuse măsurile corespunzătoare față de persoanele care vor fi găsite responsabile.

Editor : Ș.A.