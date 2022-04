E anchetă la Spitalul Județean Deva, după ce mai mulți bolnavi și rudele acestora s-au plâns de comportamentul cadrelor medicale și timpul nejustificat de mare de așteptare. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a mers la spital și s-a dat drept pacient, ca să verifice dacă reclamațiile se confirmă.

Preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor, s-a arătat nemulţumit de activitatea de la Unitatea de Primire Urgențe Deva, după ce, în urma unei vizite în care susţinea că este un pacient cu probleme grave de sănătate, a fost nevoit să aştepte 45 de minute până a fost preluat de personalul medical care era de serviciu.

- De mult stați aici?

- De mult, de la 8.

- Ne primește careva înăuntru?

- Nu știu.

- Când se eliberează cabinetul de Ortopedie îl primesc. De ce mă tot agresați?

- Nu, nu, dumneavoastră așteptați un pic. Sau cu el, cu tot.

- Nu el, cu dânsul, eventual.

- Cu dânsul eventual, stimată doamnă, uitați cine sunt.

- Dar nu știu, ca nu vă cunosc.

- Nu, nu vă bateți joc de oameni! Cum vă comportați cu oamenii nu este corect. Pentru asta voi lua cele mai drastice măsuri. Am stat 45 de minute, m-am pus pe un scaun să nu stau acolo, în afară. M-am pus pe un scaun să văd poate mă întreabă cineva dacă mor sau nu mor. Nu m-a întrebat nimeni.

Situaţia a fost prezentată ulterior conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva, care a declanşat o anchetă administrativă internă şi a decis, luni, schimbarea din funcţie a şefului UPU şi sancţionarea personalului care fusese de serviciu.

Sesizări despre cum sunt primiţi şi trataţi pacienții care ajung la UPU Deva

Incidentul de la UPU Deva a fost relatat de preşedintele CJ Hunedoara într-o postare de pe pagina sa de socializare, Nistor afirmând că în ultimele luni a primit numeroase sesizări în legătură cu modul în care sunt primiţi şi trataţi oamenii care ajung la Urgenţă.

În acest context, şeful CJ Hunedoara a arătat că, sâmbătă seara, s-a deplasat la UPU Deva, îmbrăcat în hainele cu care lucrase în grădină, fără să-şi dezvăluie identitatea. El afirmă că deşi le-a spus asistentelor de serviciu că se simte rău, a fost preluat şi întrebat de problemele pe care le are abia după 45 de minute de aşteptare pe holul UPU.

"Tocmai terminasem munca de acasă, în grădină, când am fost informat că un pacient în vârstă aştepta de mai bine de o oră şi jumătate ca cineva să se ocupe de el. A fost momentul în care am decis să merg personal la UPU, să constat personal ce şi cum se întâmplă acolo. Nu mi-am schimbat hainele, am pornit imediat spre spital. Era ora 21.30. Din păcate, ajuns la UPU, majoritatea sesizărilor s-au confirmat. 'Pacientul' Nistor a primit acelaşi tratament: 45 de minute în care, deşi le-am spus asistentelor că mă simt foarte rău şi nu pot merge să-mi fac singur fişa de internare, nimeni nu m-a luat în seamă. Această abordare trebuie să înceteze! Nu este posibil ca pacienţii care ajung la Urgenţă să fie trataţi în acest fel. Mesajul meu pentru personalul UPU este clar: ori îşi schimbă comportamentul, ori pleacă acasă!", a notat preşedintele CJ Hunedoara.

După acest incident, şeful administraţiei judeţene a solicitat să fie luate măsuri disciplinare împotriva celor care au o "atitudine nepotrivită" faţă de pacienţii care se adresează spitalului judeţean din Deva.

"Trebuie luate măsuri disciplinare legale împotriva celor care continuă să aibă atitudine nepotrivită faţă de pacienţi. (...) Vreau ca în cel mai scurt timp, echipa din UPU să fie dată exemplu pozitiv. Investim milioane de euro în acest spital, în secţii noi, în modernizări şi dotări medicale. Este momentul ca întreg personalul să înţeleagă că atitudinea faţă de pacienţi trebuie să se schimbe!", a precizat Nistor.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al SJU Deva, dr. Lucian Miron, a declarat, pentru Agerpres, că în cadrul unităţii medicale a fost declanşată o anchetă administrativă, o primă măsură fiind înlocuirea din funcţie a şefului UPU Deva.

