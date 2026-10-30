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Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe aeroportul Otopeni

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euro bani bacnote
Foto: Profimedia
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700.000 de euro au dispărut din Vama Otopeni, iar anchetatorii încearcă acum să refacă filmul unui jaf desprins parcă dintr-un scenariu de film. Banii aparțineau unei femei care ajunsese în România cu un avion privat din Dubai. Fuseseră confiscați, puși într-un sac și sigilați de un inspector vamal. Numai că după câteva luni, sacul era aproape gol. Acum, anchetatorii au descoperit cum au dispărut banii: cineva ar fi tăiat sacul pe dedesubt, ar fi scos bancnotele și apoi l-ar fi cusut la loc fără să atingă sigiliul.

Povestea începe pe 9 ianuarie, când o femeie și fiica ei au ajuns pe Aeroportul Otopeni cu un avion privat venit din Dubai. În urma controlului vamal, deși femeile au spus că nu dețin bagaje și că nu au nimic de declarat, autoritățile le-au găsit și au confiscat o sumă impresionantă de bani, aproximativ 700.000 de euro.

Banii au fost băgați într-un sac, sigilați apoi de un inspector vamal și depozitați în casieria biroului Vamal Otopeni Călători.

Un detaliu important apare în luna aprilie: potrivit informațiilor Digi24, autoritatea vamală a făcut o sesizare privind faptul că banii nu sunt depozitați în condiții corespunzătoare.

Cu toate acestea, după sesizare, nu ar fi fost luate măsuri pentru remedierea situației.

Pe 23 octombrie, un alt inspector vamal a verificat bunurile și a observat că sacul nu mai are volumul și greutatea inițiale.

Sigiliul părea intact, iar o verificare mai atentă a scos la iveală un detaliu important: o cusătură neobișnuită pe fundul sacului.

Suspiciunea este că acesta ar fi fost desfăcut și cusut ulterior la loc, fără să fie rupt sigiliul principal.

Când sacul a fost verificat, în interior au mai fost găsite doar o bancnotă și coli de hârtie.

Autoritatea vamală a anunțat poliția, iar acum anchetatorii trebuie să stabilească cine a avut acces la bani și cum au dispărut aceștia.

Un alt detaliu important este că încăperea în care erau depozitați banii nu avea camere de supraveghere video. Culoarul de acces era însă monitorizat.

În paralel, autoritatea vamală a declanșat un control intern pentru a verifica respectarea procedurilor și responsabilitățile celor care aveau acces la spațiul respectiv.

Editor : M.B.

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