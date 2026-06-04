Anchetatorii au descoperit aproximativ 2 milioane de euro în numerar ascunși în locuința cântărețului de muzică populară Cristian Pomohaci, potrivit surselor Digi24. Acesta a fost reținut miercuri seară și urmează să afle joi dacă va fi arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de viol asupra unui minor și agresiune sexuală.

Polițiștii au desfășurat percheziții timp de aproximativ 14 ore la cele două locuințe ale lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș. La un moment dat, anchetatorii au adus inclusiv o mașină de numărat bani, după ce au găsit sume importante de numerar.

Potrivit unor surse Digi24 din anchetă, după numărarea bancnotelor în lei și euro, valoarea totală a sumelor descoperite ar fi de aproximativ 2 milioane de euro.

Pomohaci este vizat într-o anchetă care vizează acuzații de viol asupra unui minor și agresiune sexuală. Conform informațiilor din dosar, cercetările au fost declanșate în urma unor plângeri care fac referire la fapte ce s-ar fi petrecut începând cu anul 2022.

Cristian Pomohaci a mai fost cercetat în trecut pentru presupuse raporturi sexuale cu minori. Dosarul respectiv a fost însă clasat în 2019, după ce procurorii au constatat că faptele erau prescrise, acestea fiind reclamate la mai bine de zece ani de la momentul la care ar fi fost comise.

De asemenea, fostul preot a avut probleme cu legea și într-un dosar de evaziune fiscală. În noiembrie 2020, Curtea de Apel Mureș l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a stabilit că nu ar fi plătit, timp de mai mulți ani, impozitele aferente veniturilor obținute din închirierea unor proprietăți.

Urmează să fie prezentat joi în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cadrul anchetei, el ar putea fi chemat să ofere explicații și în legătură cu cele aproximativ 2 milioane de euro găsite în locuința sa, inclusiv cu privire la proveniența banilor și posibilitatea de a justifica deținerea acestora.



Editor : C.S.