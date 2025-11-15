Clinica stomatologică din centrul Capitalei, unde o copilă de doar 2 ani a murit în urma unei banale anestezii, este acum vizată de anchete în lanț. Locația nu avea autorizație sanitară de funcționare și, mai mult, fusese amendată în luna ianuarie, potrivit surselor Digi24, deși, într-un comunicat recent, clinica susține că primise toate avizele. Primele rezultate ale autopsiei indică însă clar faptul că fetița avea și alte afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Colegiul Medicilor stomatologi din bucurești s-a autosesizat în acest caz. Vor face și ei o ancheta disciplinară. Iar ministrul Sănătății vine cu un ultimatim pentru toate clinicile care funcționează ilegal: să se închidă singure, „până nu vin eu să le închid”.

Deși anchetele în curs încearcă să facă lumină în cazul fetiței de 2 ani moartă în timp ce se afla la stomatolog, în clinica din Sectorul 3 al Capitalei, rămân multe întrebări fără răspuns - piese cheie dintr-un puzzle care ar putea schimba complet cursul anchetelor și care ar scoate în față vinovatul sau vinovații din acest caz.

Dacă fetița avea o boală preexistentă, aveau voie medicii să facă procedura de sedare? Primele rezultate ale autopsiei arată că micuța avea afecțiuni medicale și nu ar fi trebuit anesteziată. Mai mult, a fost sedată și la începutul acestui an.

Clinica era obligată să aibă defibrilator și salon de terapie intensivă? Potrivit site-ului clinicii, aceasta avea Medic Specializat ATI, aparat de monitorizare a funcțiilor vitale și defibrillator, pentru cazurile de urgență. Ministrul Sănătății, însă, spune că această clinică avea mai multe lipsuri pentru astfel de intervenții. La finalul anchetei vom ști sigur dacă această clinică era dotată corespunzător.

Cum știe un pacient care vine într-o clinică privată dacă are toate actele necesare funcționării? Un pacient, atunci când merge la un spital nu are cum se știe dacă acea instituție medicală are autorizație sanitară de funcționare, dacă are un sector ATI complet dotat, pentru că un pacient pur și simplu nu are acces la toate datele pentru a afla aceste lucruri. Din acest motiv, statul este cel care ar trebui să ne asigure că intrăm într-un spital care nu ne pune viața în pericol. Și statul poate face acest lucru prin instituțiile pe care le are: Direcțiile de Sănătate Publică, de exemplu.

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, alături de Corpul de control al Ministrului Sănătății, de Inspecția Sanitară de Stat, de asemenea pot fi întărite, cu un management care să ia măsuri și să facă verificări pentru ca astfel de clinici medicale să primească aviz de funcționare doar în condiții de conformitate.

Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete

Clinica în care a murit fetița de 2 ani are două puncte de lucru. Potrivit surselor Digi24, cel care face obiectul anchetei principale nu are autorizație sanitară de funcționare - astfel că această clinică nu ar fi trebuit să fie deschisă. Cealaltă clinică are autorizație sanitară de funcționare din partea DSP București, dar și acolo sunt foarte multe probleme, inclusiv pe partea de anestezie.

Reprezentanții clinicii au depus pe data de 16 mai 2025 dosarul pentru emiterea autorizației de funcționare în cazul clinicii unde a murit copila, însă actele erau incomplete. DSP a cerut și alte documente, precum avizul de la Colegiul Medicilor Stomatologi București, aviz pentru specialitatea ATI de la Colegiul Medicilor București și alte proceduri oficiale pentru sedare, însă aceste documente nu au fost depuse nici până astăzi.

Clinica susţine că a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare

Clinica stomatologică în care fetiţa de 2 ani a murit în urma anesteziei susţine însă că a funcţionat în baza autorizaţiilor şi avizelor necesare, eliberate de instituţiile competente, iar în procesul de extindere a activităţii, a investit în noi spaţii medicale şi echipamente moderne de sedare, procedurile de avizare şi autorizare pentru acestea fiind în desfăşurare.

Între timp, un medic ATI care profesează și într-o clinică de stomatologie a declarat pentru Digi24 că este o greșeală ca aceste sedări să le fie făcute copiilor, pentru că, spunea el „nu ai siguranță pe căile respiratorii, poate inhala orice, se poate irita, se poate trezi, nu este somnul acela profund din anestezia generală. Trebuie să fii pregătit în clinica respectivă cu aparatură în cazul în care se întâmplă ceva, o urgență, dar vedem că nu s-a întâmplat acest lucru. Nici la această clinică nu s-a întâmplat acest lucru”.

