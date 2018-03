Andreea Cosma, audiată la Parchetul General. A depus noi documente împotriva procurorului Mircea Negulescu

Deputatul PSD Andreea Cosma este audiată vineri la Parchetul instanţei supreme, unde a depus noi documente împotriva procurorului Mircea Negulescu. Andreea Cosma a spus, la intrarea în sediul instituţiei, că îl acuză pe Negulescu de cercetare abuzivă, după ce i-a ridicat în mod ilegal mai multe documente, printre care şi arhiva notarială, scrie news.ro.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ea a afirmat că printre documentele pe care le va depune la Parchet se regăseşte şi certificatul medical prin care dovedeşte că a pierdut sarcina în timpul urmăririi penale, cerând, astfel, daune morale şi materiale.

Întrebată ce îi reproşează lui Mircea Negulescu, Andreea Cosma a spus că procurorul i-a luat ilegal o serie de acte, printre acestea regăsindu-se şi arhiva notarială, acuzându-l pe Negulescu de încălcarea legii.

„(...) Sustragere sau distrugere de înscrisuri, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă şi abuz în serviciu. A luat vreo 20.000 de acte, din care 10.000 de acte autentice, (...) mi-a ridicat arhiva notarială, în condiţiile în care arhiva notarială este proprietatea statului şi este protejată. A încălcat legea notarilor publici, regulamentul de aplicare şi dispoziţiile din codul de procedură penală”, a declarat Andreea Cosma la intrarea în Parchetul General.

Deputatul PSD a spus că va depune la Parchet mai multe documente împotriva procurorului Negulescu, enumerând procesul verbal prin care procurorul i-a ridicat documentele şi arhiva, dar şi certificatul medical care dovedeşte că a pierdut sarcina în timpul urmăririi penale.

„Am procesul verbal prin care mi-a ridicat documentele în mod abuziv şi ilegal, arhiva, ordonanţa de dispunere a controlului judiciar faţă de mine prin care mi-a interzis să ies din Ploieşti şi din zona Bucureşti – Ploieşti timp de opt luni, mi-a dat control judiciar cu 50 de persoane, dintre care 40 nu le cunoşteam şi mi-e era frică să ies în oraş, certificatul medical şi alte documente. Am cerut daune morale şi materiale, pentru că am depus şi certificatul medical prin care demonstrez că în timpul urmăririi penale am pierdut sarcina, la mai mult de trei luni. Nu am adus înregistrări”, a spus Andreea Cosma.