Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat vineri, în direct la Digi24, că ia în calcul declararea stării de alertă în contextul problemelor privind calitatea aerului din București, însă vrea să analizeze situația împreună cu reprezentanții Prefecturii Ilfov, de unde provin problemele.

Andrei Nistor spune că va încerca să discute cu prefectul județului Ilfov și că, momentan, nu va convoca un comitet pentru situații de urgență la nivelul Capitalei.

„În primul și în primul rând va trebui să facem o ședință comună cu cei de la Ilfov. Am aflat că doamna prefect al județului Ilfov a convocat deja un comitet de situații de urgență, comitet județean. Ar fi fost bine să convocăm o ședință comună. O să încerc să am o discuție cu dânsa astăzi, să vedem dacă putem participa și noi”, a declarat prefectul Capitalei.

„Nu voi convoca momentan un comitet pentru că vreau să înțeleg mai bine cum văd și ei acest lucru, dat fiind faptul că zona din care provin toate aceste probleme este în Ilfov. Noi nu avem prerogative direct în zona respectivă, dar da, știm problema, este o problemă de foarte mult timp și cu siguranță se pot găsi soluții”, a adăugat Nistor.

Întrebat despre măsurile care ar putea fi luate concret, prefectul Capitalei a spus că una dintre variante este instalarea unor filtre și verificarea permanentă a zonei.

„Ce se poate face concret este, cum a spus și doamna ministru, în primul rând, să instalăm niște filtre. Din păcate, toate autoritățile, până acum, când se duceau în control, cei vizați erau ori anunțați, ori cumva se întâmpla că nu se găsea nimic la control, dar știm foarte bine că calitatea aerului este cum este, avem senzori, îi putem urmări, adică știm că această problemă există”, a explicat el.

Nistor a propus și verificarea permanentă a ceea ce intră și iese din zona în care sunt semnalate problemele, prin filtre de poliție.

„Trebuie să vedem tot ce intră și tot ce iese în zona respectivă, unde se întâmplă, iar asta se poate face, din punctul meu de vedere, cu niște filtre 24/7 de poliție pentru o perioadă. S-ar putea să nu găsească nimic și să crească calitatea aerului și atunci vom deduce indirect că problema este acolo”, a spus prefectul.

El a subliniat că obiectivul este ca activitățile ilegale care ar contribui la poluare să nu mai fie profitabile, în cazul în care autoritățile nu reușesc să îi identifice direct pe cei responsabili.

„Important este să facem în așa fel încât pentru cei care fac aceste ilegalități să nu mai fie rentabil să le facă, dacă nu putem să-i prindem direct”, a afirmat Andrei Nistor.

„Scopul este să găsim soluții concrete”

În ceea ce privește declararea stării de alertă, prefectul Capitalei spune că este de acord cu această posibilitate, dar nu vrea să ia încă o decizie.

„Cred că da, dar vreau să gândesc un pic mai bine, împreună cu colegii mei acest lucru, să vedem concret ce putem face. Adică nu, scopul nu este să facem acțiuni de PR, evident. Scopul este să găsim soluții concrete care să rezolve această problemă de otrăvire efectivă a populației, otrăvire lentă a populației”, a declarat Nistor.

„O să analizăm în perioada imediat următoare. Problema asta este de mult, nu este doar de-acuma. Cred că dacă ne luăm câteva zile să analizăm foarte bine situația și să fim în contact cu cei de la Ilfov, sper să putem participa și noi la comitetul dumnealor de situații de urgență”, a mai spus el.

Nistor a precizat că nu poate da, în acest moment, un răspuns definitiv privind convocarea unui comitet pentru declararea stării de alertă, întrucât problema se află în principal pe raza județului Ilfov.

„Tocmai de asta vreau să analizăm un pic, pentru că problema concretă nu este pe raza municipiului București. Adică da, putem avea niște acțiuni mai rapide, putem să ne mișcăm mult mai repede să facem chestii, dar nu pe județul Ilfov și de asta nu sunt sigur că ar trebui să convocăm noi acum, dar vom analiza în perioada următoare și o vom face dacă ajungem la concluzia că ne ajută”, a explicat prefectul.

Referitor la relația cu Prefectura Ilfov, Nistor a spus că nu a discutat cu prefectul județului Ilfov exact pe tema actualei probleme de poluare, dar că cele două instituții au mai colaborat pe teme similare.

„Fix cu acest subiect nu am fost, însă am mai avut subiecte comune pe teme similare, în care, de exemplu, am organizat o ședință cu problema gropii de gunoi de la Vidra și i-am invitat și pe dumnealor, nu au binevoit să vină atunci, dar cred că acum subiectul este foarte important și o să găsim o cale de a comunica”, a declarat Andrei Nistor.

Editor : C.S.